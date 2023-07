Canone RAI, chi può pagarlo con IBAN o carta di credito

Il presupposto del canone RAI è il possesso del televisore. Chi possiede la TV a casa deve pagare la tassa. Chi possiede la TV in un ristorante, pizzeria e altri locali aperti al pubblico deve pagare il c.d. “canone RAI speciale”.

La principale differenza è nell’importo e nelle modalità di pagamento. In merito all’importo, la tassa per la TV a casa è pari a 90 euro annui. Il canone rai speciale, invece, è di importo diverso a seconda del settore dell’attività esercitata.

Come si paga la tassa per la televisione a casa

Il canone RAI dovuto per la televisione a casa (90 euro annui) si paga, dal 2016, con addebito diretto nella bolletta dell’utenza elettrica. Questo perché, da quell’anno, è stata introdotta la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica domestica residenziale si presume anche possessore di TV e, quindi, come tale obbligato a pagare la tassa.

L’addebito avviene in 10 rate mensili (da gennaio a ottobre), pari a 9 euro ciascuna, se il fornitore emette fattura mensilmente.

Ovvero in 5 quote da 18 euro ciascuna, se il fornitore fattura ogni due mesi.

Devono pagare il canone RAI con F24, invece, coloro che non possono pagarlo con addebito nella bolletta. Questi possono pagare in contanti oppure con carta. Se poi sono compensati crediti d’imposta, l’F24 deve essere telematico e, quindi, con addebito diretto sul conto corrente.

Il canone RAI, il pagamento con carta di credito o IBAN

Per il canone RAI speciale, ossia quello dovuto per il possesso del televisore nell’ambito dell’attività esercitata, come detto, l’importo da pagare varia a seconda dell’attività stessa. Ad esempio, per gli alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento, l’importo annuale è di 6.789,40 (euro 3.463,98 semestrale ed Euro 1.801,28 trimestrali).

Il bollettino di canone RAI speciale lo si può pagare anche con carta di credito dei principali circuiti internazionali (non è prevista fatturazione elettronica).

In tal caso la procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell’Italia la numerazione è 0039 06-87408198).

Bisognerà fornire l’intestazione e il numero dell’abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un link. Successivamente, cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con la carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca.

In alternativa è possibile richiedere anche la domiciliazione bancaria. Quindi, di pagare il canone RAI speciale direttamente con addebito in c/c. Per il canone RAI della casa c’è domiciliazione bancaria della tassa quando c’è allo stesso tempo la domiciliazione bancaria della bolletta elettrica.

