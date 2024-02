Per chi non ha la TV in casa, ogni anno passano due treni su cui salire per avere l’esenzione canone RAI. Per il 2024 il primo è già transitato. L’appuntamento era per il 31 gennaio scorso. Chi è riuscito a prenderlo in tempo non pagherà la tassa per l’intero anno.

Chi prenderà il secondo, invece, dovrà accontentarsi di un’esenzione solo parziale.

Il canone RAI ricordiamo è una tassa a tutti gli effetti. Una tassa il cui presupposto che fa scattare l’obbligo di pagamento è il possesso del televisore in casa.

Come si paga dal 2016

Si paga una sola volta per anno, a prescindere dal numero di TV presenti in casa, o meglio, nel nucleo familiare.L’importo, dal 2024, è sceso a 70 euro annui, in luogo dei precedenti 90 euro.

Dal 2016, il tributo è pagato mediante addebito diretto sulla bolletta della luce e non più con bollettino di c/c. Da quell’anno, infatti, il legislatore “presume” che chi è intestatario di utenza elettrica domestica residenziale è anche possessore di TV. Quindi, deve pagare il canone.

Se il contribuente, nonostante sia intestatario di utenza elettrica, non possiede nessun televisore può comunicarlo all’Agenzia Entrate. In questo modo riesce ad evitare l’addebito in bolletta.

Per avere l’esenzione canone RAI in questione bisogna trasmettere all’Agenzia la dichiarazione sostitutiva di NON detenzione TV. Per l’invio, il legislatore prevede due scadenze diverse. Tuttavia, l’applicazione del beneficio varia a seconda di quale delle due scadenze si rispetti.

Canone RAI 2024, in passaggio in secondo treno per l’esenzione

Con riferimento al canone RAI 2024, per chi ha inviato la predetta dichiarazione sostitutiva entro il 31gennaio 2024, l’esenzione sarà totale per l’intero anno. Dunque, niente canone.

Chi ha saltato la scadenza del 31 gennaio ha la chance di inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2024, che essendo domenica può slittare al 1° luglio.

In tal caso, tuttavia, l’esenzione canone RAI 2024 sarà limitata al solo secondo semestre dell’anno.

Non rispettando nemmeno la scadenza del 1° luglio, non si avrà più possibilità di sottrarsi per quest’anno all’esenzione, salvo l’ipotesi in cui si rientri in altri casi (ad esempio nell’esenzione canone RAI per anziani).

L’invio della dichiarazione sostitutiva può essere fatto con diverse modalità. Può farsi tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate (direttamente o anche tramite intermediario incaricato). Oppure si può fare una PEC all’indirizzo [email protected] (occorre la firma digitale). In alternativa si può presentare il modello cartaceao mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

Ricordiamo che la dichiarazione sostitutiva ha validità annuale. Ne consegue che coloro che l’hanno inviata lo scorso anno, devono rimandarla se, in presenza del requisito, intendono avere ancora l’esenzione.

Riassumendo