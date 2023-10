Nelle ultime settimane sul canone RAI si è detto tutto e il contrario di tutto: che sarebbe uscito dalla bolletta della luce per essere addebitato sui telefonini, che sarebbe aumentato a 300 euro e poi che sarebbe stato cancellato per tutti. Nessuna di queste voci è vera: è arrivata la conferma sul canone RAI 2024, ecco cosa succederà.

Canone RAI 2024, resta in bolletta ma tagliato e non sarà l’unica novità

Il canone tv resterà nella bolletta della luce. La buona notizia però è che costerà meno.

Le reazioni

L’importo, attualmente fissato a 90 euro l’anno, scende di 20 euro. Dunque l’importo del canone RAI annuale passa a 70 euro (sempre divise in dieci rate mensili da gennaio a ottobre). Venti euro possono non sembrare uno sconto ingente ma in proporzione parliamo di un quarto del balzello, come ha sottolineato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm. Parole le sue che hanno confuso i giornalisti presenti visto che ha fatto riferimento allo sconto sulla singola bolletta. Ma comunque la notizia certa è che il canone RAI è stato tagliato. Il Governo dunque ha mantenuto fede alla promessa fatta quest’estate in merito al taglio del canone RAI dal 2024 , a dire il vero anche in risposta alle pressioni giunte da Bruxelles.

Non basta al Codacons, che ha affermato: “Il canone Rai è l’imposta più odiata dagli italiani, e non va tagliato ma abolito definitivamente, con la Rai che deve concorrere ad armi pari con le tv commerciali”.

Perplessità e cautela anche dall’Unione Nazionale Consumatori “Bene, ottima notizia, purché non venga esteso ai nuovi device, come si era ventilato a luglio. No, insomma, a farlo pagare a chi ha semplicemente uno smartphone. Inoltre andrebbe tolto dalla bolletta della luce e abolito almeno per chi ha redditi bassi” ha commentato il presidente Massimiliano Dona. Da rivedere, ha ribadito, anche l’applicazione della soglia reddituale per l’esenzione.

Il canone RAI si sgancia dalla TV?

Ad oggi è fissata a 8 mila euro ma, non si capisce bene perché, richiede contestualmente anche il compimento dei 75 anni di età. “Come se la povertà avesse a che fare con l’età!”.

Potrebbe esserci però un’altra importante novità, legata alla natura stessa del tributo. Finora, lo abbiamo ripetuto più volte anche in risposta a chi ci chiedeva se doveva pagare il canone non vedendo la RAI etc, il balzello è stato sempre legato al possesso della tv (a prescindere dall’uso effettivo dell’apparecchio). Motivo per cui, peraltro, per godere dell’esenzione del canone rai per non possesso tv, era richiesto l’invio di un’autocertificazione in cui si conferma di non averne una. Le ultime parole di Matteo Salvini hanno però lasciato intendere che le cose potrebbero cambiare radicalmente. Il canone potrebbe essere legato all’intestazione di un’utenza telefonica.

Questo potrebbe cambiare non poco la platea dei paganti.