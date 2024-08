Per accedere alla pensione nel 2024, è necessario aver versato almeno 20 anni di contributi. Salvo rari casi, come quelli che rientrano nelle deroghe Amato o che possono sfruttare l’opzione Dini, i 20 anni di contributi sono imprescindibili. Ma cosa succede se la carriera contributiva è più breve? Se non si raggiungono i 20 anni, o se non si è versato alcun contributo nel corso della vita? In questo caso, ottenere una pensione è impossibile.

Tuttavia, ciò non significa che non ci siano soluzioni per ricevere un trattamento da parte dell’INPS.

Esiste infatti un trattamento assistenziale che molti considerano simile a una pensione, poiché prevede un incasso mensile regolare. Si tratta dell’Assegno Sociale, una misura basata su regole precise e su determinati limiti di reddito. Una volta, questa misura era chiamata Pensione Sociale.

“Buongiorno, compio tra poco 67 anni. Non ho una domanda specifica, ma vorrei una spiegazione dettagliata sui limiti di reddito che non devo superare per ricevere l’Assegno Sociale. Non avendo contributi, non ho alternative. Grazie.”

Calcoli e redditi per ottenere 534,41 euro al mese senza pensioni e senza contributi

Sono molti i lettori che ci chiedono quotidianamente chiarimenti sui limiti di reddito necessari per ottenere l’Assegno Sociale. Questa prestazione è fondamentale per chi non ha maturato il diritto a una pensione vera e propria, a causa di una carriera contributiva insufficiente o inesistente. È particolarmente importante per chi, per scelta di vita o per circostanze contingenti, non si è mai iscritto all’INPS.

In questi casi, l’Assegno Sociale è la misura accessibile a partire dai 67 anni. Non richiede contributi versati, permettendo anche a chi non ha mai contribuito o ha contribuito poco di ricevere comunque un trattamento dall’Istituto Previdenziale. Tuttavia, è necessario rispettare precisi limiti di reddito, sia individuali che eventualmente cumulati con quelli del coniuge. Sebbene non si tratti di una pensione, l’Assegno Sociale impone condizioni molto stringenti.

Pensioni no? Allora ecco l’Assegno Sociale, ma i limiti di reddito vanno rispettati

Andare in pensione senza contributi non è possibile, né lo è con una carriera contributiva inferiore a 20 anni (salvo i casi eccezionali menzionati all’inizio). L’unica soluzione disponibile in questi casi è l’Assegno Sociale. Ma come si ottiene questo trattamento? Come si può ricevere una sorta di pensione senza aver versato contributi? La risposta sta nel verificare se si rientra nei limiti di reddito stabiliti.

L’Assegno Sociale può arrivare fino a 534,41 euro al mese, l’importo previsto per il 2024, adeguato all’inflazione rispetto ai 503,27 euro del 2023. Per ricevere l’importo pieno, bisogna essere privi di altri redditi. Se invece i redditi personali sono inferiori a 534,41 euro al mese, l’Assegno Sociale integra il reddito, permettendo di raggiungere questa cifra. Ad esempio, chi ha un reddito mensile di 300 euro riceverà 234,41 euro di Assegno Sociale; chi ha 400 euro di reddito mensile percepirà 134,41 euro di Assegno Sociale.

Attenti ai redditi coniugali: incidono sempre sull’Assegno Sociale

Con il coniuge, la situazione cambia, poiché i limiti di reddito devono essere raddoppiati. Il limite di reddito mensile da non superare per avere diritto all’Assegno Sociale è pari al doppio dell’importo dell’Assegno Sociale stesso, cioè 1.068,82 euro al mese.

Se il reddito cumulato con quello del coniuge è pari a 534,41 euro al mese, si ha diritto all’Assegno Sociale intero, anch’esso di 534,41 euro al mese, che integra il reddito cumulato fino a raggiungere 1.068,82 euro.

Ad esempio, un reddito complessivo di 600 euro porta a un Assegno Sociale di 468,82 euro; un reddito di 700 euro, invece, riduce l’Assegno Sociale a 368,82 euro mensili.