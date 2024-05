La Cassa Dottori Commercialisti ha annunciato due importanti opportunità di borse di studio per l’anno 2024, rivolte sia ai professionisti iscritti che ai loro figli. Queste borse sono destinate a supportare il percorso educativo e accademico, confermando l’importanza del sostegno alla formazione continua.

Le due iniziative di welfare della Cassa Dottori Commercialisti per i membri e i loro figli, dimostrano un impegno continuo verso l’educazione e la formazione professionale. Queste borse rappresentano non solo un supporto finanziario ma anche un incentivo a perseguire e completare percorsi educativi di rilievo, contribuendo allo sviluppo professionale dei commercialisti e al futuro accademico dei loro figli.

Commercialisti e figli: le due borse di studio

In estrema sintesi, ci sono due specifiche opportunità di borse di studio, ognuna con una dotazione finanziaria significativa e criteri di eleggibilità ben definiti. La prima categoria di borse di studio è riservata agli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) che nell’anno accademico 2021/2022 hanno partecipato a corsi di laurea, dottorati di ricerca o master universitari. Questi benefici possono raggiungere un valore massimo di 2.500 euro, che può estendersi fino a 4.000 euro per coloro che hanno studiato all’estero, coprendo o integrando le spese documentate.

La seconda categoria è specificamente designata per i figli di iscritti o pensionati della Cassa, che hanno dimostrato rendimento scolastico e accademico nell’ultimo anno. Le borse di studio variano da 1.500 euro, per i diplomati di scuola media, fino a 3.500 euro per studenti universitari, a copertura completa o parziale delle tasse e spese educative.

I requisiti

Per entrambe le categorie, la concessione delle borse di studio è legata a specifici requisiti di reddito del nucleo familiare. Nel 2023, il reddito imponibile del nucleo non deve superare soglie che variano in base al numero di componenti, partendo da 38.050 euro per un singolo fino a 72.400 euro per famiglie con sette o più membri.

Vi sono condizioni particolari per le famiglie con persone disabili, con limiti maggiorati per fornire un supporto adeguato.

Inoltre, i richiedenti non devono avere ricevuto altre borse di studio o sussidi simili per gli stessi corsi di studio nel periodo indicato. Questo assicura una distribuzione equa delle risorse e offre opportunità a chi non ha già beneficiato di supporto finanziario simile.

Borse di studio per commercialisti e figli: come e quando fare domanda

Le domande per entrambe le borse di studio devono essere presentate entro il 15 maggio 2024. Gli interessati possono inviarle tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo specificato nei bandi, o via posta raccomandata all’indirizzo della Cassa a Roma. È fondamentale rispettare questa scadenza per essere considerati nel processo di selezione.

La valutazione delle domande sarà effettuata attraverso un sistema di graduatoria, basato principalmente sull’analisi del reddito complessivo del nucleo familiare. Ciò garantisce che le borse di studio siano assegnate in modo proporzionalmente inverso rispetto alla capacità economica, promuovendo così un’equità nel sostegno agli studi.

Riassumendo