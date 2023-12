Come volevasi dimostrare. Sono bastati pochi minuti della mattinata di questo 1° dicembre 2023 per mandare esaurite le nuove risorse tornate disponibili per il bonus trasporti 2023. La piattaforma per la richiesta apriva alle 8:00 del mattino ma in brevissimo tempo tutto è finito. Chi è tardi arrivato, quindi, è rimasto fuori.

E questa volta si resta fuori anche il mese prossimo e i mesi a seguire se il governo non stanzia nuovi fondi, come già aveva fatto ad ottobre 2023 mettendo in campo ulteriori 35 milioni di euro da destinare a questo beneficio.

Un beneficio che, ricordiamo, fu previsto per la prima volta nel 2022 e poi prorogato con nuove risorse anche nel 2023.

Le due edizioni a confronto

Il bonus trasporti è un voucher dal valore pari al 100% della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il suo importo, comunque, non può essere superiore a 60 euro.

Possono (anzi potevano) averlo solo le persone fisiche nel rispetto di un determinato requisito di reddito personale. In particolare:

per il voucher richiedibile nel 2022 , era necessario avere un reddito personale riferito all’anno d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro

, era necessario avere un reddito personale riferito all’anno d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro per il voucher richiedibile nel 2023, il reddito personale riferito all’anno d’imposta 2022 non deve essere superiore a 20.000 euro.

Se il bonus trasporti è per il figlio minore, la domanda doveva farla il genitore ma il requisito reddituale deve verificarsi comunque in capo al figlio.

Bonus trasporti, finita per sempre?

Regola vuole che il buono deve essere spese entro la fine del mese di emissione. Quindi, ad esempio, i voucher chiesti ed emessi a novembre dovevano spendersi entro il 30 novembre 2023. Ogni 1° del mese la piattaforma domanda bonus trasporti ha riaperto per consentire di fare nuovamente richiesta sfruttando le risorse liberate per i voucher emessi e non utilizzati nel mese prima.

Quindi, oggi 1° dicembre 2023, alle ore 8:00 si riapriva la piattaforma per fare nuove domande grazie ai bonus non utilizzati nel mese di novembre. Ma, cCome detto, nel giro di pochissimi minuti tali risorse sono andate esaurite. Ora i voucher emessi dovranno spendersi entro il 31 dicembre 2023.

In precedenza dopo ogni chiusura della piattaforma, accedendovi si leggeva che la stessa piattaforma riapriva per nuove domande il giorno 1 del mese successivo per fare nuove richieste sulla base delle risorse liberate. Adesso, invece, sembra non dover esserci più alcuna nuova apertura il 1° gennaio 2024. Questo, infatti, quanto si legge sulla piattaforma di domanda bonus trasporti:

Non è più possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per l’esaurimento della dotazione finanziaria.

Dunque, nessuna notizia sulla riapertura delle domande al 1° gennaio del prossimo anno.

Se il governo non stanzierà nuove risorse, addio per sempre al bonus trasporti?

