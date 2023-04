“La polpa succosa delle angurie. L’alba che profuma la notte. La sabbia che scorre sulle mani e sulla pelle. I colori che si moltiplicano nel giorno. Dell’estate amo il frastuono dei sensi”, afferma Fabrizio Caramagna. Con l’arrivo delle alte temperature, d’altronde, è possibile finalmente staccare la spina dai vari impegni quotidiani e rilassarsi su una sedia a sdraio mentre si viene baciati dal sole. Periodo dell’anno molto amato sia da adulti che bambini, però, non è tutto oro quello che luccica.

Oltre ai castelli di sabbia in spiaggia, infatti, a farla da padrone in estate sono il caldo e insetti di vario genere. Affrontare al meglio tali situazioni però è possibile, grazie a degli strumenti ad hoc come le tende da sole e le zanzariere. Per installarle, ovviamente, bisogna sborsare del denaro e per questo motivo è utile sapere come funziona e chi può ottenere nel corso del 2023 il bonus tende da sole e zanzariere.

Bonus tende da sole e zanzariere 2023: come funziona e i requisiti per richiederlo

Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile richiedere sul sito dell’Enea il bonus tende da sole e zanzariere. Si tratta di un incentivo che consente di ottenere una detrazione del 50% delle spese totali sostenute, per una somma massima detraibile pari a 30 mila euro. Entrando nei dettagli, è possibile richiedere tale bonus per l’acquisto e l’installazione di schermature progettate per la protezione delle diverse aree dell’immobile dal sole.

Si ha diritto a tale agevolazione anche per più tende da sole da sistemare in immobili diversi, purché facciano riferimento a un unico proprietario. Ma non solo, devono rispettare determinate caratteristiche tecniche che aiutano a migliorare l’efficientamento energetico della casa. Ad esempio le strutture non dovranno essere liberamente montabili e smontabili dall’utente. Si deve inoltre rispettare un altro limite, ovvero il costo massimo delle schermature al metro quadrato, pari a 276 euro al mq per ogni tenda.

Nel caso in cui si desideri installare le zanzariere, invece, è possibile ottenere il bonus a patto che si acquistino quelle con fattore di trasmissione solare totale collegato con la superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35. Sia nel caso del bonus tende che zanzariere è possibile accedere all’agevolazione a prescindere dal proprio Isee. La detrazione dovrà essere in seguito suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, tramite apposita indicazione sulla dichiarazione dei redditi.

Per finire si ricorda che il bonus tende da sole e zanzariere può anche rientrare nel Superbonus nel caso in cui svolgano degli interventi previsti da tale misura per la riqualificazione energetica. In quest’ultimo caso, così come previsto dalla normativa vigente, è possibile beneficiare della detrazione delle spese fino al 90%.