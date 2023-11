La Risposta n. 461/E del 2023 è stata occasione per l’Agenzia Entrate di ricordare l’esistenza di una detrazione fiscale riservata solo a determinati contribuenti. Si tratta del bonus restauro 19%.

Uno sgravio fiscale che si applica sulle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ne possono godere i soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di tali beni.

Il bonus è cumulabile, entro un certo limite, con il bonus ristrutturazione 50% (su un massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare).

Le spese devono essere tracciabili

Ci riferiamo alla detrazione per spese di recupero del patrimonio edilizio che si gode in 10 quote annuali di pari importo.

Il bonus restauro 19%, dunque, spetta a fronte di spese relative alla manutenzione, protezione e restauro degli immobili c.d. vincolati. Dall’anno d’imposta 2020, ai fini della detrazione, è necessario che la spesa risulti pagata con strumento tracciabile. Quindi, ad esempio:

bonifico ordinario (non serve il bonifico parlante)

assegno

carta di credito

ecc.

Non è possibile avere il bonus nel caso in cui le spese risultano pagate in contanti.

Sono considerati obbligati a sostenere queste spese, i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo. Se, l’immobile, ad esempio è dato in comodato, il soggetto astrattamente obbligato è il comodatario.

Bonus restauro 19%, quando scatta anche l’altro per la ristrutturazione

Come anticipato, il bonus restauro 19% è cumulabile anche con il bonus ristrutturazione 50%. Si pensi al caso in cui il soggetto proprietario della casa vincolata, sia obbligato a fare lavori sulla facciata esterna dell’edificio e allo stesso tempo fa altri lavori sull’edificio per i quali può avere il bonus ristrutturazione 50%.

Dai chiarimenti sulla cumulabilità bonus restauro 19% e bonus ristrutturazione 50% (Circolare n. 17/E del 2023), si evince che, in tal caso, la detrazione del 19% si applica sul 50% delle spese.

Inoltre, la riduzione del bonus restauro è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche del bonus ristrutturazione 50%. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione, in quanto eccedenti i limiti ivi previsti, possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19%.

Riassumendo…