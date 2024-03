Bonus psicologo Inps. Al via le domande, bastano 50 euro?

Da oggi 18 marzo è possibile presentare la richiesta del bonus psicologo tramite il portale INPS.

Con l’adozione del decreto attuativo e con la successiva circolare n°34/2023, l’INPS ha dettato le regole per la richiesta del bonus. In linea di massima valgono le regole di presentazione già in essere per gli anni precedenti. Infatti, il bonus psicologo è stato introdotto durante la pandemia per aiutare economicamente le persone in situazione di ansia, depressione o stress psicologico con necessità di un percorso di psicoterapia.

Per ottenere il voucher bonus psicologo tramite l’INPS è necessaria al momento della presentazione della domanda la residenza in Italia nonchè un ISEE non superiore a 50.000 euro.

Per ogni seduta viene riconosciuto un importo massimo di 50 euro. Si tratta di un importo che però potrebbe non essere sufficiente per pagare la seduta, anche perchè il tariffario CNOP prevede bel atri costi.

A questo si aggiunge anche che le risorse destinate alla misura sono abbastanza limitate. Il che potrebbe comportare un effetto boomerang per chi in situazione di bisogno non avrà i soldi necessari per iniziare o continuare un percorso terapeutico.

Il bonus psicologo

Prima di entrare nello specifico della questione vediamo quali sono gli importi massimi richiedibili a titolo di bonus psicologo INPS (art.1-quater del D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe).

A decorrere dall’anno 2023, il bonus, diventato permanente, e’ parametrato alle seguenti fasce ISEE:

ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario; ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario; ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Le domande di bonus psicologo possono essere presentate tramite il portale INPS.

Bonus psicologo Inps. Al via le domande, bastano 50 euro?

Riprendendo quanto detto a chiusura del paragrafo precedente, con la circolare n°34/2023 sul bonus psicologo, l’INPS ha messo in chiaro le modalità operative per richiedere il bonus.

Nella circolare è specificato che il bonus potrà essere richiesto accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

portale web , utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,

, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

(CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande bonus psicologo 2023 possono essere presentate da oggi 18 marzo. Fino al 31 maggio 2024.

Sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso. A parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Dunque, è tutto pronto per le domande di bonus. Tuttavia, è bene porsi delle domande: basteranno le risorse messe a disposizione? Chi prenderà il bonus riuscirà a coprire il costo effettivo della seduta?

Rispetto alla prima domanda, c’ è da dire che il DL Anticipi (DL 145/2023), ha aumentato i fondi destinati alla misura di 5 milioni. In totale saranno destinati al bonus 10 milioni di euro.

Attenzione, come detto sopra, il beneficio opera fino a 50 euro per ogni seduta.

A tal proposito c’è da dire che il tariffario del Consiglio Nazionale dell’ordine degli Psicologi (CNOP) prevede nel “limite inferiore della fascia dell’onorario del professionista” importi anche più bassi dei 50 euro ma che in realtà difficilmente trovano applicazione.

Infatti, il citato tariffario prevede i seguenti range di costo per seduta di psicoterapia:

Psicoterapia individuale (per seduta) da € 40,00 a € 140,00 ;

(per seduta) ; Psicoterapia di coppia o familiare da € 55,00 a € 185,00;

da € 55,00 a € 185,00; per la Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante – n. max 12 partecipanti per gruppo) da € 20,00 a € 70,00.

Inoltre il professionista potrebbe individuare in psicoterapie di coppia, familiari o di gruppo, modalità più consone affinchè la prestazione sia beneficiale.

Dunque, ci sono molto dubbi sull’efficacia del bonus psicologo.

