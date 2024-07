L’INPS ha fatto sapere di aver elaborato le graduatorie del bonus psicologo per il 2024, il contributo che mira a sostenere coloro che necessitano di assistenza psicoterapeutica, garantendo equità e trasparenza nell’assegnazione delle risorse.

L’accesso al bonus psicologo, ricordiamo, è strettamente regolato da criteri basati sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare richiedente. Solo coloro che presentano un ISEE non superiore a 50.000 euro possono beneficiare di questa agevolazione. Gli importi del contributo variano in funzione delle fasce di reddito, permettendo così un accesso diversificato alle sedute di psicoterapia.

per un ISEE fino a 15.000 euro, il bonus ammonta a 1.500 euro

per un ISEE tra 15.000 e 30.000 euro, il voucher è di 1.000 euro

per un ISEE tra 30.000 e 50.000 euro, il contributo è di 500 euro.

Nello specifico:

Ogni seduta di psicoterapia può essere coperta fino a un massimo di 50 euro utilizzando il valore del bonus assegnato. Chi supera la soglia ISEE di 50.000 euro non ha diritto al bonus.

Chi non ha corretto l’ISEE ha perso il contributo

La domanda bonus psicologo 2024 andava presentata entro il 31 maggio scorso. In quella data, occorreva avere un ISEE in corso di validità sotto i 50.000 euro. Qualora l’ISEE avesse avuto omissioni o difformità, i richiedenti avevano a disposizione 30 giorni dopo il 31 maggio 2024 per regolarizzare la propria situazione. Se le anomalie non venivano risolte entro questo termine, la domanda è stata considerata dall’INPS improcedibile, precludendo l’accesso al beneficio.

Le graduatorie sono state elaborate dall’INPS solo dopo il 30 giugno 2024. La priorità è stata accordata ai richiedenti con l’ISEE più basso. In caso di parità di valore ISEE, è stato considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Bonus psicologo 2024: come verificare l’esito

I beneficiari del bonus vengono informati dell’assegnazione attraverso i recapiti forniti nella sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati al momento della presentazione della domanda.

Ogni beneficiario riceve comunicazione dell’importo assegnato e del codice univoco necessario per accedere alle sedute di psicoterapia. Questo codice deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

Ad ogni modo nel messaggio di pubblicazione graduatorie bonus psicologo 2024 (Messaggio 2584 dell’11 luglio 2024), l’INPS fa sapere che dalla home page del portale istituzionale (www.inps.it), è possibile accedere alla pagina dedicata al bonus psicologo. Digitando “bonus psicologo” nel campo di ricerca testuale e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, si può trovare la scheda informativa della misura, i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa, e il link di accesso al servizio. Per accedere al servizio, è richiesta l’autenticazione tramite identità digitale, come SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS).

Una volta autenticati, i richiedenti possono visualizzare l’esito della propria richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Riassumendo