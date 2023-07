Bonus pannelli solari, la detrazione salta se l’impianto è potente

Tra i lavori ammessi al bonus ristrutturazione 50% rientrano anche quelli relativi all’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. In questo caso possiamo parlare più propriamente di bonus pannelli solari.

Il beneficio si concretizza in una detrazione fiscale da godere in 10 quote annuali di pari importo. Per avere lo sgravio fiscale è indispensabile che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.). Quindi, deve essere posto a servizio dell’abitazione.

Alcuni requisiti

Come per gli altri bonus edilizi, anche per avere il bonus pannelli solari per la produzione di energia elettrica è indispensabile che il pagamento della spesa risulti da bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:

la causale di versamento

il codice fiscale del beneficiario della detrazione

i dati fiscali (partita IVA o codice fiscale) del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

Ad ogni modo, per il bonus pannelli solari, poiché l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici, non è necessario acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici (Circolare Agenzia Entrate n.

Bonus pannelli solari, la potenza dell’impianto è importante

17/E del 2023).

Chi decide di mettere impianti fotovoltaici sulla propria abitazione è perché vuole risparmiare sulla fattura dell’utenza elettrica. In genere l’energia elettrica prodotta in più rispetto a quella di cui si ha bisogno, viene rimessa in rete e ceduta al fornitore dell’utenza stessa.

A questo proposito bisogna stare attenti alla potenza dell’impianto, poiché da ciò dipenderà la possibilità di poter godere o meno del bonus pannelli solari.

Da quanto si evince, infatti, dalla menzionata Circolare n. 17/E del 2023, la detrazione fiscale NON spetta laddove la cessione dell’energia prodotta in eccesso si configuri come esercizio di attività commerciale. Ciò si verifica quando l’impianto fotovoltaico installato è di potenza superiore a 20 Kw e nel caso di impianto non superiore a 20 Kw ma non posto a servizio dell’abitazione.

Riassumendo…