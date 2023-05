Bonus occhiali. Anche per l’acquisto di occhiali da sole graduati?

Continuano ad arrivare numerosi quesiti sul bonus occhiali. Il contributo di 50 euro previsto dalla Legge n°178/2020, Legge di Bilancio 2021, sta suscitando molto interesse tra i contribuenti.

“Buongiorno, a breve dovrei acquistare un paio di occhiali da sole graduati, mi chiedo se anche per tale acquisto posso beneficiare del c.d. bonus occhiali. Il prezzo della montatura completa ammonta a circa 300 euro, di cui 100 la sola montatura e 200 le lenti.”

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, vediamo in cosa consiste il bonus occhiali e chi può effettivamente ottenerlo.

Il bonus occhiali

Il bonus occhiali è un contributo di 50 euro che può essere richiesto sotto forma di voucher o di rimborso. Il rimborso è richiedibile da coloro i quali alla data del 4 maggio 2023 hanno già acquistato gli occhiali. E, dunque, intendono richiedere il contributo. il voucher invece può essere richiesto prima di procedere all’acquisto. La data del 4 maggio coincide con il giorno antecedente all’apertura della piattaforma tramite la quale richiedere l’agevolazione.

In particolare, l’agevolazione si sostanzia in un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto dal 1° gennaio 2021. E fino al 31 dicembre 2023 di:

occhiali da vista ;

; lenti a contatto correttive.

Non c’è una spesa massima agevolabile.

Possono beneficiare del bonus i membri di nuclei familiari con un ISEE non superiore ad euro 10.000 euro annui che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

Il bonus può essere richiesto esclusivamente per via telematica dalla piattaforma web www.bonusvista.it, tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure la Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Come accennato sopra, i richiedenti che rispettano i suddetti requisiti, potranno scegliere tra due modalità di accesso al contributo: voucher del valore di 50 euro per ogni soggetto beneficiario; rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.

Il rimborso è ammissibile per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023.

Bonus occhiali. Anche per l’acquisto di lenti graduati?

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito del nostro lettore.

Per dare una risposta precisa, dobbiamo soffermarci sul concetto di dispositivo medico. Nell’elenco dei dispositivi medici (ai sensi del Dlgs 46/1997), allegato alla circolare 20/E del 2011, sono indicate le lenti oftalmiche, le montature per lenti correttive e gli occhiali premontati.

Dispositivi medici che sono detraibili anche ai fini Irpef. Da qui noi di Investire Oggi riteniamo che possa essere oggetto di bonus occhiali anche l’acquisto degli occhiali da sole con lenti graduate.

Laddove oltre a richiedere il bonus occhiali, si voglia anche detrarre la spesa residua, sarà necessario considerare che, qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

per i dispositivi medici compresi nell’elenco sopra indicato è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;

per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE, e successive modifiche e integrazioni, o ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746.

Dunque, è bene tenere a mente queste indicazioni.