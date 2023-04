Bonus occhiali, ecco tutti i negozi dove spendere il voucher

Per spendere il bonus occhiali, ossia il voucher di 50 euro, bisogna recarsi presso i negozi accreditati all’iniziativa. Può essere speso anche online.

Anche se il bonus è chiesto nella forma del rimborso invece che del buono, tale rimborso può essere chiesto solo laddove l’acquisto degli occhiali sia stato fatto in negozio accreditato.

Parliamo dell’iniziativa voluta dal legislatore con la legge di bilancio 2021. Un contributo, del valore di 50 euro, che può essere chiesto per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Possono averlo chi è in difficoltà economiche. In particolare, possono chiederlo le persone fisiche con ISEE in corso di validità non superiore a 10.000 euro.

È riconosciuto per acquisti fatti nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 e per ottenerlo occorre farne richiesta tramite il portale www.bonusvista.it.

La piattaforma per la domanda si aprirà il 5 maggio 2023. Intanto, dal 20 aprile 2023 si è aperta quella di accreditamento per i negozi che intendono aderire all’iniziativa.

Le due modalità di richiesta

I soggetti che devono fare domanda per il bonus occhiali, possono farlo nella forma del voucher (per acquisti da farsi dopo il 4 maggio 2023) oppure nella forma del rimborso (per acquisti già fatti entro il 4 maggio 2023).

Il contributo è a persona, nel senso che ogni componente della famiglia può averlo. Inoltre, spetta una sola volta per ogni componente dello stesso nucleo.

Chi lo richiede come voucher, avrà poi 30 giorni di tempo per spenderlo presso uno dei negozi accreditati. Se passano i 30 giorni senza utilizzarlo, il bonus si annulla in automatico e si potrà fare un’altra domanda (sempreché le risorse siano ancora disponibili).

Chi, invece, vuole fare richiesta bonus occhiali come rimborso per una spesa già sostenuta prima del 5 maggio 2023, avrà tempo fino al 3 luglio 2023 per fare domanda.

Dove si può spendere il bonus occhiali?

E’ possibile annullare il voucher per chiedere il rimborso

Come detto, in caso di voucher questo deve essere speso presso negozi (anche online) accreditati all’iniziativa bonus occhiali. Anche il rimborso si può chiedere solo se la spesa è stata fatta presso un negozio accreditato.

Come trovare i negozi accreditati?

Sul portale dedicato al bonus occhiali è disponibile una sezione dedicata denominata “Dove usare il buono”. Accedendo a questa sezione si trova l’elenco dei negozi (fisici e online). L’elenco già impostato può essere filtrato.

È possibile fare la ricerca per tipologia di negozio (quindi, fisico, online o tutte le tipologie). È possibile fare la ricerca anche per nome del negozio, provincia, comune e indirizzo. In tal caso se, inserendo i dati, il sistema non restituisce alcun risultato significa che quel negozio non è accreditato.

È possibile poi anche filtrare la ricerca in base all’ordinamento (alfabetico, ecc.).

Si tenga presente che la procedura di accreditamento dei negozi all’iniziativa bonus occhiali è ancora aperta. Quindi, l’elenco è in continuo aggiornamento. Un negozio che oggi non risulta nella ricerca, può risultare presente nei giorni successivi.