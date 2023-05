“La fronte spaziosa ospitava le sue svariate paia di occhiali: un paio per leggere, uno per scrivere, uno per ammirare il paesaggio, uno al disopra dei quali guardare la gente, e infine uno per ritrovare le altre paia quando le perdeva, fatto che accadeva spesso“, affermava Norman Hunter.

Che siano per vedere da lontano oppure da vicino, gli occhiali sono indubbiamente importanti per molte persone. Questo perché permettono di correggere eventuali problemi alla vista. Oltre all’aspetto pratico, però, bisogna considerare anche quello economico.

Prima di indossare un nuovo paio di occhiali, infatti, bisogna pagarli. Un esborso economico non indifferente che pesa inevitabilmente sulle tasche delle famiglie interessate. In tale ambito fortunatamente giunge in auto il bonus vista. Ecco in cosa consiste e come funziona.

Bonus occhiali, dove spenderlo: elenco negozi convenzionati

Il bonus vista si presenta come un importante contributo, del valore di 50 euro, da poter utilizzare per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto. Ne hanno diritto le persone il cui Isee è di importo pari a massimo 10 mila euro. Può essere richiesto una sola volta, per ogni componente del nucleo familiare, fino al 31 dicembre 2023. A tal fine è necessario avanzare richiesta attraverso l’apposita piattaforma. Entrando nei dettagli, come si legge sul sito dedicato al bonus vista:

“I beneficiari possono richiedere il Bonus Vista a partire dal 5 maggio alle ore 12:00 sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato. Per ottenere il Bonus Vista occorrono:

• Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro

• SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS)

• gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso”.

Il bonus vista potrà essere utilizzato solamente presso i rivenditori autorizzati e accreditati.

A tal proposito interesserà sapere che sul sito dell’iniziativa è possibile consultare lOvvero i nominativi degli esercenti che hanno deciso di aderire al programma. A tal fine i negozianti interessanti devono iscriversi sulla piattaforma e cliccare su

I cittadini che desiderano beneficiare di tale bonus, invece, devono collegarsi alla piattaforma e cliccare su Area Beneficiario. In entrambi i casi per effettuare l’accesso bisognerà utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta generato il bonus si avranno trenta giorni di tempo per utilizzarlo. Nel caso in cui si debba richiedere il rimborso per spese già sostenute, invece, bisognerà inoltrare apposta richiesta entro 60 giorni.