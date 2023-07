Bonus maternità per chi fa sport a livello non professionale: come fare domanda

Un contributo di 1.000 euro al mese, per un massimo di 12 mesi. E’ il bonus maternità atlete previsto per il 2023. La misura, dice il Dipartimento per Sport, è volta ad

assicurare il principio delle pari opportunità nel settore sportivo e garantire il diritto di conciliare la carriera sportiva con il ruolo di madre.

Il bonus, in particolare, è diretto a tutte le atlete non professioniste che abbiano interrotto la propria attività agonistica e che siano in possesso di una serie di requisiti. Allo scopo sono stanziate risorse per 1 milione di euro.

I requisiti

Il bonus maternità atlete per il 2023 non è automatico. Per averlo bisogna fare domanda, ma soprattutto essere nei requisiti dettati dall’art. 8 del DPCM del Ministro per lo Sport e i Giovani del 24 marzo 2023.

In particolare è richiesto il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

svolgimento, nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in via esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI o dal CIP

assenza di redditi superiori a 15.000 euro annui, derivanti da altre attività

non appartenenza a gruppi militari o altri gruppi che garantiscano una forma di tutela previdenziale per la maternità;

non svolgere attività lavorativa che garantisca tutele in caso di maternità

possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

alternativamente : aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla Federazione di appartenenza aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della Federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.

Bonus maternità atlete, come e quando fare domanda

La domanda per il bonus maternità atlete 2023 deve essere presentata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], inviando l’apposito modulo debitamente compilato e firmato.

Le richieste sono soddisfatte in ordine temporale di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse.

Si tenga presente che, la domanda la si può presentare a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine degli undici mesi successivi.

Il beneficio è pagato per un massimo di 12 mensilità e decade nel momento in cui si riprende l’attività agonistica. Spetta anche in caso di interruzione di gravidanza fino alla ripresa dell’attività agonistica e comunque per oltre 3 mesi.

