Il bonus mamma spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Sempreché ciò sia limitato al periodo paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, Deve trattarsi di una lavoratrice madre di tre o più figli. Solo per il periodo paga 2024 lo possono avere anche le lavoratrici madri di due o più figli e comunque non oltre il mese in cui il figlio più piccolo compie 10 anni.

In redazione arriva un quesito.

Salve sono una lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ho tre figli di cui il più piccolo, anche disabile, compirà 18 anni a febbraio 2025. So che il bonus mamma spetta fino al mese in cui il figlio più piccolo diventa maggiorenne. Sono a chiedere se, essendo, mio figlio anche disabile, il beneficio possa continuare ad applicarsi anche dopo il suo 18° anno di età.

Un beneficio è limitato nel tempo

Il bonus mamma è una misura di aiuto a favore delle lavoratrici.

Si concretizza in un esonero totale (100%) della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice stessa. In termini pratici ciò si traduce nell’avere una busta paga più alta.

La sua applicazione è prevista per il periodo paga che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Spetta dal mese in cui si verificano i requisiti e non oltre il mese in cui tali requisiti sussistono.

Quindi, se ad esempio, i requisiti sono in essere dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, il beneficio si applica per tutti i mesi paga rientranti in detto periodo. Se, invece, ad esempio, i requisiti erano già verificati al 1° gennaio 2024 e si perdono a marzo 2025, il bonus mamma sarà applicato solo per il periodo paga che va da gennaio 2024 a marzo 2025. Così come se i requisiti vengono a sussistere da marzo 2024 e permangono fino a dicembre 2026, il beneficio si applicherà per il periodo paga marzo 2024 – dicembre 2026.

L’agevolazione non è automatica. La lavoratrice deve presentare domanda bonus mamma al datore di lavoro, il quale poi lo applicherà in busta paga tramite i flussi Uniemens.

Bonus mamma in presenza di disabile, c’è deroga?

In merito al quesito della lettrice avente ad oggetto il bonus mamma disabile, occorre evidenziare che il beneficio oggetto d’esame spetta alla lavoratrice dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato madre di tre o più figli. Per il periodo paga 2024 spetta anche alla lavoratrice madre di due o più figli.

In caso di tre figli, il beneficio si applica nel periodo paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, non oltre il mese in cui il figlio più piccolo compie 18 anni. Nel caso di due figli, per il periodo paga 2024, il bonus si applica comunque non oltre il mese in cui il figlio più piccolo compie 10 anni.

Il legislatore non prevede alcuna deroga in caso di figlio disabile. Dunque, una volta raggiunto il limite di età il beneficio si ferma. In conclusione, per la lettrice anche se il figlio più piccolo è disabile, il bonus mamma non potrà andare oltre il mese in cui quest’ultimo compirà 18 anni, ossia febbraio 2025.

Ricordiamo che tutti i chiarimenti bonus mamma sono nella Circolare INPS n. 27/2024.