Il nuovo bonus mamma previsto con la legge di bilancio 2024 non possono averlo tutte le lavoratrici madri.

Il legislatore mette dei paletti. Sono chiesti requisiti in merito al tipo di contratto di lavoro in essere e al numero di figli. Con riferimento al contratto, deve trattarsi di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si può applicare per tutti i settori (sia pubblico che privato), tranne per quello domestico.

Per quanto riguardi il numero di figli, è giunto in redazione il seguente quesito.

Buongiorno, sono una lavoratrice dipendente con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato. Attualmente ho due figli, di cui uno ha 7 anni e l’altro ne ha 3. Sono a chiedere se posso avere il bonus mamma nel 2024 e in caso di risposta affermativa se possono continuare ad averlo anche nel 2025.

Tre anni di risparmio sui contributi

Per espressa previsione di legge, il bonus mamma, spetta per il periodo paga che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alla lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato madre di tre o più figli. Spetta fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Se, quindi, ad esempio, al 1° gennaio 2024 la lavoratrice è madre di tre figli e il più piccolo compirà 18 anni a febbraio 2026, il bonus si potrà avere per il periodo paga che va dal 1° gennaio 2024 al 28 febbraio 2026.

Il beneficio si concretizza nell’esonero (100%) della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice stessa. Si applica fino al limite massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile (250 euro mensili).

Il bonus mamma 2024 con due figli

Sempre la stessa legge di riferimento, prevede che, solo per il periodo paga che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, può avere il bonus mamma anche la lavoratrice dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con due o più figli.

In tal caso, tuttavia, il beneficio spetta fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Dunque, la lettrice, limitatamente al periodo paga che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, può avere il bonus mamma. Dal 1° gennaio 2025, invece, non potrà più averlo. Si tenga, tuttavia, presente che se, ad esempio, ad agosto 2025 dovesse nascere il terzo figlio, la lettrice potrebbe averlo nuovamente in quanto si crea la condizione di essere madre di tre figli. In tale ipotesi, il beneficio troverebbe nuovamente applicazione per il periodo paga 1° agosto 2025 – 31 dicembre 2026.

Si ricorda che la domanda bonus mamma si deve presentare al datore di lavoro, comunicando i codici fiscali dei figli. Il datore non può applicarlo in assenza di specifica richiesta della lavoratrice. Le istruzioni operative bonus mamma sono nella Circolare INPS n. 27 del 2024.