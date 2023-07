Bonus luce e gas, si continua con l’ISEE rafforzato (decreto bollette bis)

È approdato, qualche giorno fa, in Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 79 del 2023. Si tratta del c.d. decreto bollette bis che fa seguito al primo decreto bollette (decreto-legge n. 34 del 2023).

Il provvedimento dell’esecutivo contiene nuove misure di aiuto in favore di famiglie e imprese contro il caro energia. Tra queste la conferma delle attuali soglie ISEE per avere il c.d. bonus luce e gas in bolletta.

Si conferma anche l’aliquota IVA del 5% da applicarsi alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture relative ai consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

I requisiti

Il bonus luce e gas, ricordiamo, si sostanzia in uno sconto applicato direttamente nella bolletta. Per averlo non è necessario presentare nessuna domanda. Sarà tutto automatico laddove si rispettano i requisiti previsti.

In primi è necessario che la fornitura sia:

per uso domestico (ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare);

(ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare); attiva (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità).

Oltre a questi requisiti, è anche necessario che si abbia un ISEE in corso di validità non superiore a una certa soglia.

Bonus luce e gas, soglie ISEE confermate

La soglia ISEE che deve rispettare il nucleo familiare per avere il bonus luce e gas è diversa a seconda che si tratti di c.d. famiglia numerosa o di famiglia non numerosa.

È considerata numerosa la famiglia con in cui sono presenti almeno 4 figli a carico.

Per le famiglie NON numerose, il decreto bollette bis conferma che l’ISEE non deve essere superiore a 15.000 euro.

Per le famiglie numerose si conferma che l’ISEE non deve essere superiore a 30.000 euro.

Sul requisito ISEE per le famiglie numerose era già intervenuto il primo decreto bollette (decreto-legge n. 34 del 2023). Il provvedimento innalzava la soglia ISEE da 20.000 euro a 30.000 euro.

Riassumendo…