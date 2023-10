Bonus ISCRO 2023, domanda in scadenza per partite IVA

La finestra temporale per la domanda relativa al bonus ISCRO 2023 delle partite IVA si chiuderà tra poco meno di un mese.

Si tratta della terza edizione del beneficio dopo quella degli anni 2021 e 2022. È diretto ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Quanto spetta

Si tratta di un contributo riconosciuto in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023. È erogato solo in caso di partecipazione del professionista a percorsi di aggiornamento professionale.

Ci lo ha già avuto nel 2021 o 2022 non può chiederlo nuovamente nel 2023. In altre parole si può avere il bonus ISCRO una sola volta nel triennio.

L’importo del contributo è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

È pagato per 6 mensilità e non può essere inferiore a 250 euro e superiore a 800 euro.

Bonus ISCRO 2023, domanda in scadenza il 31 ottobre

Per avere il bonus ISCRO 2023 è necessario presentare domanda all’INPS nella finestra temporale che va dall’8 maggio 2023 al 31 ottobre 2023.

La richiesta la si può presentare con una delle seguenti modalità:

servizio online dell’INPS , accedendovi con credenziali SPID, CIE o CNS. Il percorso da seguire è, dal sito istituzionale INPS, “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta autenticati, bisogna selezionare voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

, accedendovi con credenziali SPID, CIE o CNS. Il da seguire è, dal sito istituzionale INPS, “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta autenticati, bisogna selezionare voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”. rivolgendosi a enti di Patronato

chiamando al Contact Center integrato. In questo caso si telefona al numero verde 803 164 da rete fissa gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si tenga presente che la domanda di bonus ISCRO 2023 equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al percorso formativo che è gestito dalle regioni e monitorato da ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro). Entro 30 giorni dalla domanda, il richiedente deve contattare il centro per l’impiego. In caso di sua inerzia sarà lo stesso centro per l’impiego a convocarlo entro 90 giorni dalla data per la stipula del patto di servizio personalizzato.

I requisiti e le modalità operative del beneficio restano quelli indicati nella Circolare INPS n. 94 del 2021.

Riassumendo…