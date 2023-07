Bonus impianti sportivi. Le FAQ aggiornate (Dipartimento per lo sport)

Associazioni e Società sportive dilettantistiche che hanno in gestione un impianto sportivo possono richiedere al Dipartimento per lo Sport un contributo a fondo perduto, c.d. bonus impianti sportivi. Le domande scadono il prossimo 19 luglio e possono essere presentate tramite la piattaforma https://avvisibandi.sport.governo.it/.

Proprio sulla richiesta del contributo in parola, il Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato delle FAQ operative molto interessanti.

Vediamo quali sono le informazioni più importanti che vengono fuori dalle FAQ citate.

Il bonus per i gestori di impianti sportivi

Il contributo a fondo perduto, bonus gestione impianti sportivi 2023, è erogato sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

L’obiettivo del bonus è quello di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi colpite dalle misure emergenziali e dall’aumento dei costi per l’energia elettrica e il gas.

Con Dpcm del 30 giugno 2022 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 24 marzo risultano iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.

Le domande di contributo possono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma dipartimentale, raggiungibile al link https://avvisibandi.sport.governo.it/. L’ultimo giorno utile per inviare la domanda è il 19 luglio.

Bonus impianti sportivi. Le FAQ aggiornate

Il Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato delle FAQ operative sul bonus impianti sportivi.

Noi di Investire Oggi ne abbiamo selezionato alcune.

La richiesta da parte di una ASD/SSD di accesso al contributo impianti sportivi a fondo perduto di cui all’art. 4, DPCM 24 marzo 2023, è compatibile con la richiesta da parte della medesima ASD/SSD di accesso al contributo a fondo perduto per impianti natatori ai sensi dell’art. 3, DPCM 24 marzo 2023?

No, la richiesta di accesso al contributo (ex art. 4) da parte di una ASD/SSD che gestisce impianti sportivi non è compatibile con la richiesta (ex art. 3) da parte della medesima ASD/SSD. Pertanto i contributi sono distinti e non cumulabili.

La richiesta da parte di una ASD/SSD di accesso al contributo impianti sportivi a fondo perduto di cui all’art. 4, DPCM 24 marzo 2023, è compatibile con la richiesta da parte della medesima ASD/SSD di accesso al contributo a fondo perduto per impianti sportivi ai sensi del DPCM 30 giugno 2022

Sì, sia se si sia risultati tra i beneficiari che tra gli esclusi.

L’ASD/SSD che presenta la domanda prima delle altre ha maggiore possibilità di ricevere il contributo o comunque un contributo maggiore?

Assolutamente no. Il budget a disposizione sarà distribuito solo dopo aver preso in considerazione l’ultima domanda pervenuta l’ultimo giorno utile.

Ulteriori FAQ

Ai fini dell’accesso al contributo impianti sportivi a fondo perduto, qual è la data entro la quale la ASD/SSD richiedente deve essere iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche?

Per le ASD/SSD la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche deve essere effettuata entro il 24 marzo 2023, data di emanazione del DPCM 24 marzo 2023 e la domanda deve essere stata accolta. In ogni caso, il dato temporale relativo alla menzionata iscrizione risulta in automatico al momento dell’accesso in piattaforma, attraverso il codice fiscale della richiedente.

C’è un numero o un’email cui chiedere informazioni sul bando?

Le informazioni potranno essere richieste all’indirizzo email [email protected], tuttavia considerato l’eccezionale e ingestibile mole di mail pervenute, il Dipartimento ha deciso di rispondere tramite le presenti faq.

Riassumendo…