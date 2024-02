Ancora poche ore a disposizione per presentare domanda di accesso al bonus gite scolastiche previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le risorse stanziate allo scopo ammontano a 50 milioni di euro e sono destinate a sostenere le studentesse e gli studenti nella partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione. Ossia, esperienze formative che sono parte integrante del percorso scolastico e favoriscono la socialità e la crescita culturale.

Non tutti possono accedere, ma solo studenti e studentesse appartenenti a nuclei familiari con ISEE sotto una certa soglia.

Chi può avere il beneficio (requisito ISEE)

In questo modo, dunque, si vuole permettere anche a chi economicamente NON può, la partecipazione alle gite, che come tutti i genitori sanno, comportano spese (a volte anche di non poco conto), soprattutto quando si hanno più figli.

Le risorse stanziate al fine in esame sono indirizzate alle istituzioni scolastiche e educative statali secondarie di secondo grado e tra loro ripartite in funzione di criteri oggettivi e trasparenti che tengono conto anche dell’indicatore ISEE delle famiglie.

In dettaglio, il bonus gite scolastiche è destinato a studentesse e studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro.

Il riconoscimento non è automatico. Per averlo bisogna fare apposita domanda. La richiesta deve farla il genitore o chi altro esercita la responsabilità genitoriale della studentessa o dello studente. In caso di più figli, per ognuno di loro bisogna fare una singola domanda.

Bonus gite scolastiche 2024, come fare domanda

La domanda bonus gite scolastica deve farsi online tramite la Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione. La finestra temporale di presentazione si è aperta il 15 gennaio 2024 e si chiuderà (salvo proroga) il 15 febbraio 2024.

Al momento della richiesta occorre avere un ISEE 2024 in corso di validità che, come detto, non deve superare 5.000 euro. Una volta trasmessa la domanda, occorre solo attendere l’esito.

è possibile accedere alla copertura, parziale o totale a seconda dell’importo dell’agevolazione riconosciuta, delle spese necessarie per partecipare a uscite didattiche o viaggi di istruzione eventualmente organizzati dalla classe in cui sono iscritti i propri figli;

oppure ricevere il rimborso, parziale o totale a seconda dell’importo dell’agevolazione riconosciuta, delle spese già eventualmente sostenute dall’inizio dell’anno scolastico, per la partecipazione a dette gite.

In caso di accoglimento, quindi:

In ogni caso, l’importo riconosciuto dipenderà dalle risorse ancora disponibile in quel momento tenendo conto del numero dei richiedenti/beneficiari.

Riassumendo