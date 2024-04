Il bonus cultura 500 euro è un’iniziativa volta a promuovere l’accesso dei giovani alla cultura e all’arte. L’edizione 2023 segna un momento significativo, poiché rappresenta l’ultima opportunità di beneficiare di questa forma del bonus per coloro nati nel 2004, che hanno raggiunto la maggiore età nel 2022.

Questi giovani hanno avuto tempo fino al 31 ottobre 2023 per richiedere il bonus tramite la relativa piattaforma, utilizzando le credenziali SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La normativa di riferimento stabilisce anche un termine preciso entro cui il contributo può essere utilizzato.

Le due nuove carte

Tale scadenza è fissata tra pochi giorni, ossia (salvo proroghe) al 30 aprile 2024. Allo stesso tempo sono indicati anche specificamente i beni e i servizi a cui il beneficio può essere destinato.

Intanto, ricordiamo che dal 2024, il sistema di bonus cultura ha subito delle modifiche sostanziali come stabilito dalla legge di bilancio di questo nuovo anno.

Una modifica che introduce due diverse carte, ciascuna del valore di 500 euro, destinate a specifici gruppi di beneficiari. La prima carta è destinata a chi compie 18 anni con un ISEE non superiore a 35.000 euro. La seconda carta, invece, è riservata a chi si diploma con un voto minimo di 100/100.

Tali due benefici sono cumulabili, permettendo ai giovani che soddisfano entrambi i criteri di ottenere fino a 1.000 euro di bonus cultura.

Anche le due nuove carte non sono automatiche. La domanda carte cultura deve essere presentata mediante la piattaforma dedicata.

Bonus cultura 500 euro, ultimi giorni per spendere

Ritornando sul bonus cultura 500 euro edizione 2023, il voucher può essere utilizzato per una varietà di beni e servizi culturali. Tra questi, vi sono

biglietti per il cinema, teatro, e altri spettacoli dal vivo

acquisto di libri, abbonamenti a riviste e giornali anche digitali

musica registrata, e prodotti di editoria audiovisiva.

Inoltre, il bonus può essere impiegato per accedere a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

È anche possibile utilizzarlo per coprire i costi di corsi di musica, teatro o lingue straniere.

I beneficiari hanno la possibilità di spendere il loro bonus presso gli esercenti che aderiscono all’iniziativa, sia in negozi fisici che online, con una scadenza fissata per il 30 aprile 2024. Dopo tale data non sarà più spendibile e non potrà essere chiesta alcuna monetizzazione dell’importo NON utilizzato.

Per trovare gli esercenti partecipanti, si può fare riferimento alla piattaforma app18.

Riassumendo