Bonus cultura 2022, fino al 28 febbraio 2023 per spendere 500 euro

Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di tè quell’esperienza speciale che è la cultura.

Sono parole di un poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano. Uno dei più grandi che la storia del nostro Paese ci abbia mai dato. Pier Paolo Pasolini.

La cultura è come un bene primario e lo sa bene anche il legislatore che in questi anni ha messo in campo il c.d. bonus cultura 500 euro diretto ai giovani ed in particolare ai 18enni. Una carta dal valore di 500 euro da poter utilizzare per l’acquisto di beni e servizi a carattere culturale.

Ed entro il 28 febbraio 2023 i 18enni sono chiamati a spendere quello che hanno richiesto nell’anno 2022.

Bonus cultura 2022, per quali beni e servizi

Sono state previste ogni anno edizioni del bonus cultura 500 euro. Il beneficio, come detto è, destinato a chi compie 18 anni.

Questi per averlo devono presentare domanda tramite app18 entro un certo termine.

Per i nati nel 2023, bisognava fare domanda (registrandosi su app18) entro il 31 agosto 2022. Per chi è riuscito ad averlo, è chiesto di spenderlo entro il 28 febbraio 2023. Sul sito app18 è anche possibile trovare i negozi (online e quelli fisici) dove poter spendere il buono bonus cultura.

I 500 euro, in ogni, caso potranno essere spesi solo ed esclusivamente per acquistare questi beni e servizi:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo

libri

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale

musica registrata

prodotti dell’editoria audiovisiva

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali

nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.

La richiesta per i nati nel 2004

Dal 31 gennaio 2023 ed entro il 31 ottobre 2023, potranno chiedere il bonus cultura 500 euro anche i nati nel 2004. La richiesta è da farsi sempre tramite app18. Si avrà poi tempo per spenderlo fino al 30 aprile 2024 e sempre e solo per acquistare beni e servizi di cui al paragrafo precedente.

Per accedere ad app18 è necessario autenticarsi con credenziali SPID o CIE (Carta identità elettronica).

Ricordiamo anche che questa è l’ultima edizione del bonus cultura nella formula attuale. La legge di bilancio 2023 lo ha modificato. In particolare la manovra ha deciso di prevedere:

una carta giovani del valore di 500 riservata a chi compie 18 anni ed ha un ISEE non superiore a 35.000 euro

del valore di 500 riservata a chi compie 18 anni ed ha un ISEE non superiore a 35.000 euro una carta del merito, del valore di 500 euro, riservata a chi si diploma con un voto non inferiore a 100 centesimi.

Dunque, un bonus cultura che si sdoppia. Le due carte sono cumulabili. Quindi, chi ad esempio nel 2023 compie 18 anni ed ha un ISEE non superiore a 35.000 euro e sempre nel 2023 si diploma con 100 centesimi, avrà nel 2024 un contributo complessivo di 1.000 euro da poter spendere.