Doveva chiudersi il 31 ottobre 2023 (ossia oggi) la piattaforma di registrazione per il bonus cultura 18enni di 500 euro destinati ai nati nel 2004. Ci si aspettava la chiusura alle 23:59 di tale giorno. Invece, la fase “closed” già si è verificata.

Lo si apprende già da stamattina collegandosi al sito dedicato a questo beneficio, denominato “app18”, dove si legge testualmente che

il plafond previsto dall’articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quale limite massimo di spesa, è esaurito. Si rappresenta, pertanto, che la Piattaforma non consente più registrazioni.

Dunque, niente più possibilità di registrazione e niente più possibilità di chiedere il bonus. Un bonus che vede la sua ultima edizione nella veste attuale, visto che dal 2024 le cose cambieranno (si prevede una carta cultura legata all’ISEE e una legata al merito scolastico).

Come averlo

Il bonus cultura 18enni è un buono dal valore di 500 euro (concesso nella forma della carta elettronica). È destinato, dunque, a chi ha compiuto 18 anni. L’ultima edizione è stata quella riservata ai nati nel 2004. Quindi, a chi è diventato maggiorenne nel 2022.

Chi voleva ottenerlo doveva registrarsi sulla piattaforma web denominata “app18”. Per farlo servivano credenziali SPID oppure CNS (carta nazionale servizi). Parliamo al passato in quanto detta registrazione doveva avvenire entro il 31 ottobre 2023 e nonostante sia oggi tale scadenza, come anticipato in premessa, già da stamattina non risulta più possibile accedere alla piattaforma. Questo significa che chi non si è registrato non potrà più chiedere il beneficio.

Coloro che, invece, sono riusciti a registrarsi per tempo e che, quindi, sono riusciti ad ottenerlo, ora sono chiamati a spendere i 500 euro presenti sulla carta che riceveranno.

Bonus cultura 18enni peri nati nel 2004, entro quando utilizzarlo

L’utilizzo non è illimitato e non lo è sia nel tempo sia nel contenuto. Con il contributo si potranno acquistare solo i seguenti beni e servizi:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo

libri

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale

musica registrata

prodotti dell’editoria audiovisiva

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali

nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.

C’è una data limite entro cui il bonus deve essere speso.

Per i nati nel 2004 l’ultimo giorno di utilizzo del bonus cultura 18enni è fissato al. Sul sito app18 è possibile trovare dove spenderlo (negozi fisici e online).

È assolutamente vietato effettuare qualsiasi forma di cessione a terzi dei buoni generati attraverso il servizio, così come del relativo valore.

