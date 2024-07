Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato le modalità e la data di apertura della domanda per il bonus colonnine domestiche 2024. L’incentivo dedicato all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, e destinato a privati, famiglie e condomini. L’obiettivo principale è quello di promuovere soluzioni sostenibili per la mobilità.

Il bonus per le colonnine domestiche copre fino all’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica o wall box, con un limite massimo di 1.500 euro per ogni richiedente.

Per le installazioni in aree comuni di condomini, il contributo può arrivare fino a 8.000 euro.

Questo incentivo è regolato dal decreto direttoriale del 12 giugno 2024 e per il 2024 sono stati stanziati 20 milioni di euro. Le spese ammissibili sono quelle sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, a condizione che siano effettuate tramite modalità di pagamento tracciabili.

Incentivo non solo per l’acquisto

Il bonus colonnine domestiche 2024 rappresenta un’opportunità significativa per chiunque voglia contribuire alla diffusione della mobilità sostenibile attraverso l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’incentivo non solo riduce il costo iniziale delle installazioni, ma promuove anche l’adozione di soluzioni ecologiche nel settore dei trasporti

Le spese coperte includono non solo l’acquisto delle infrastrutture di ricarica, ma anche la loro installazione. In dettaglio, òe spese che possono beneficiare del contributo includono:

acquisto e installazione: questo comprende colonnine e wall box, impianti elettrici necessari, opere edili correlate e dispositivi di monitoraggio

progettazione e sicurezza: costi per la progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudi

connessione alla rete elettrica: inclusi i costi per l’attivazione di un nuovo Pod (point of delivery).

Le colonnine di ricarica devono essere nuove, di potenza standard e installate in Italia in aree completamente a disposizione dei richiedenti. Devono inoltre essere conformi agli standard tecnici previsti e avere una dichiarazione di conformità.

Per uso privato, le infrastrutture devono essere accessibili solo ai proprietari e non al pubblico. Nei condomini, le colonnine devono essere a disposizione dei condòmini e non accessibili al pubblico esterno.

Bonus colonnine domestiche 2024: tempistica e modalità di domanda

La procedura per la presentazione delle domande inizierà alle ore 12.00 dell’8 luglio 2024. Come per il bonus colonnine domestiche 2023, per presentare la domanda è necessario seguire i seguenti passaggi:

accedere alla nuova Area Personale del sito Invitalia tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)

nella propria scrivania personale, è possibile scegliere l’incentivo da richiedere o ottenere maggiori informazioni tramite il servizio “Parla con me”

selezionare “Colonnine domestiche” dal menu a discesa e compilare la domanda in ogni sua parte.

Per completare la domanda è necessario possedere una posta elettronica certificata (PEC) attiva. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Il contributo verrà concesso, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande. L’assegnazione avverrà attraverso un provvedimento cumulativo che includerà gli elenchi dei beneficiari ammessi alle agevolazioni.

Riassumendo