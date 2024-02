Era nell’aria ed è stato approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe (DL n. 215/2024) che riapre le porte (non per tutti) al bonus prima casa under 36. Una riapertura che, tuttavia, è soggetta a specifiche condizioni. Parliamo del risparmio fiscale previsto per i giovani che comprano una casa. Un risparmio che si concretizza, nel dettaglio, nei seguenti benefici:

esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta)

esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Le proroghe

Inizialmente il bonus prima casa under 36 fu previsto solo con riferimento agli atti di acquisto stipulati nel periodo dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022.

valore ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro annui

non aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto della “prima casa”

rispettare in capo a sé tutti i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro).

Bonus casa under 36, si riapre non per tutti

Successivamente c’è stata una doppia proroga, con l’estensione anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022 e a quelli stipulati entro il 31 dicembre 2023. Poi le porte furono chiuse. Per ogni edizione, i requisiti previsti in capo al giovane acquirente per poter avere i benefici sono rimasti gli stessi, ossia:

Senza nessuna proroga, dunque, per gli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2024, niente più bonus prima casa under 36. L’emendamento approvato al decreto Milleproroghe, tuttavia, ripesca coloro che hanno fatto almeno il preliminare di acquisto nel 2023. In particolare, potranno ancora beneficiare del bonus casa under 36, coloro che nel rispetto dei requisiti di cui sopra:

abbiano stipulato e registrato il preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023

e stipulano l’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2024.

In mancanza di dette due condizioni, per gli atti di compravendita stipulati dal 2024 non è più possibile applicare il bonus in esame.

Ad ogni modo, se ci sono le condizioni, è possibile avere l’ordinaria agevolazione prima casa

Ricordiamo che, il Milleproroghe è ancora in fase di conversione. Dunque, la versione definitiva dovrà ancora essere licenziata e approdare in Gazzetta Ufficiale.

Riassumendo