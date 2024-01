Per i lavori edilizi ammessi alla detrazione IRPEF 50% (c.d. bonus casa o anche bonus ristrutturazione) da cui deriva un risparmio energetico per l’immobile, è chiesto di comunicare i relativi dati all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Ciò, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Ma quali sono i lavori ammessi al bonus casa 50% da comunicare? Entro quali termini bisogna fare la comunicazione?

L’invio entro 90 giorni fine lavori o collaudo

La comunicazione dei dati bonus casa che comportano risparmio energetico deve essere fatta mediante il portale ENEA bonus edilizi.

In merito ai tempi di comunicazione, ciò per regola deve farsi entro 90 giorni dalla data fine lavori o dal collaudo. Tuttavia, limitatamente ai lavori la cui data fine ricade nel periodo 1° gennaio 2024 – 30 gennaio 2024, i predetti 90 giorni decorrono dal 26 gennaio 2024.

Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la scadenza per l’invio dati all’ENEA è a 90 giorni a partire dalla predetta data.

Per accedere al portale, è necessario autenticarsi con credenziali SPID o CIE (Carta identità elettronica).

Bonus casa 50%, quali lavori comunicare (elenco completo)

Andando nel dettaglio, ad ENEA bisogna trasmettere le informazioni sugli interventi terminati che accedono alla detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) solo se comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Questo l’elenco dettagliato:

riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno

riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti

sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto

sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto

pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto

sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto

microcogeneratori (Pe<50kWe)

scaldacqua a pompa di calore

generatori di calore a biomassa

installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze

installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019)

teleriscaldamento

installazione di sistemi di termoregolazione e building automation

installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.

Se poi, oltre al bonus casa 50%, il contribuente chiede anche il collegato bonus mobili e grandi elettrodomestici (ulteriore detrazione 50%), occorre comunicare le informazioni riferite solo a forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici.

Riassumendo