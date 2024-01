Anche il bonus bollette è tra le agevolazioni che nel passaggio dal 2023 al 2024 ha subito un ridimensionamento. L’agevolazione è stata tagliata perché il requisito ISEE per averne diritto è tornato dai 15.000 euro (o 30.000 euro con almeno 4 figli a carico) del bonus bollette potenziato dello scorso anno, a 9.530 euro (20.000 con almeno 4 figli a carico) della formula ordinaria.

Lo sconto resta applicabile per utenze domestiche di gas, acqua e luce. Per quest’ultima resta in vigore anche il bonus elettrico da non confondere con il bonus bollette.

Da ribadire che il governo Meloni non ha tagliato il bonus bollette 2024.

Bonus bollette 2024, su quali dati viene assegnato e come verificare

Sarebbe improprio affermare questo perché in realtà ha “solamente” re impostato i requisiti ante 2023, quando la misura è stata potenziata per includere più nuclei familiari.

La procedura di assegnazione resta la stessa. Ovvero non occorre fare domanda. Il bonus bollette 2024 viene, come in passato, assegnato automaticamente agli aventi diritto perché c’è uno scambio di dati e informazioni tra Inps e Arera.

Per controllare se il tuo nome è ancora nell’elenco dei beneficiari del bonus bollette, ti basterà accedere all’area riservata sul portale Inps. Sai già però, a questo punto, che se il tuo indicatore isee supera i 9.530 euro, non sei più nell’elenco da gennaio 2024. Anche sei sotto i 15 mila (a meno che non ci siano nel nucleo familiare 4 o più figli a carico).

Abbiamo ricevuto in redazione diverse richieste da parte di persone che fino all’anno scorso usufruivano del bonus bollette e ora ci chiedono cosa fare se lo hanno perso. Purtroppo la risposta è che c’è ben poco da fare.

L’unica cosa possibile è verificare che i dati che l’Inps ha passato ad Arera in merito alla tua situazione ISEE siano corretti.

ISEE corretto? Come non perdere il bonus bollette 2024: verifica i dati

La verifica dei dati si effettua sul Portale unico Isee.

Da qui clicca su “Accedi come cittadino” e inserisci le tue credenziali. Puoi accedere indistintamente tramite Spid, Cie e Cns.

Vai alla voce “Cerca le tue dichiarazioni”, in alto a destra. Seleziona il tuo codice fiscale, clicca su “Cerca” e poi, nella parte destra dello schermo, ancora su “Cerca DSU bonus sociale”

Riassumendo…