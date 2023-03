Bonus autotrasporti 2023, al via le domande (ecco la procedura)

Si aprirà il 15 marzo 2023 e si chiuderà il 28 aprile 2023 la finestra temporale per chiedere il bonus autotrasporti 2023. Un contributo che può andare da un minimo di 4.000 ad un massimo 24.000 euro più extra o maggiorazioni, per l’acquisto di mezzi pesanti green (ecologici).

Possono chiederlo le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano. Il bonus spetta anche alle strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di tali imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Reg. CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero, relativamente alle imprese che esercitano l’attività con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate.

Bonus autotrasporti 2023, importi

Il bonus autotrasportatori 2023 (come per il 2022) spetta per la l’acquisto di mezzi pesanti con propulsione a metano, gas naturale liquefatto, ibrida ed elettrica.

Questa la misura del contributo:

4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;

euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida; 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese;

euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese; 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;

euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel. Sempre 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Come detto sono previsti anche extra e maggiorazioni.

Le sei finestre per la domanda (fino al 2026)

Il bonus autotrasportatori è previsto fino al 2026. In particolare sono stati stanziati 50 milioni di euro ripartiti lungo l’arco temporale 2021-2026. Sono 6 le finestre temporali per la presentazione della domanda di ogni anno.

1° periodo – dal 1 luglio 2022 al16 agosto 2022

2° periodo – dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023

3° periodo – dal 1 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024

4° periodo – dal 26 agosto 2024 al 11 ottobre 2024

5° periodo – dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025

6° periodo – dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026.

In particolare:

Le richieste, per questo secondo periodo (dedicato al bonus autotrasporti 2023), come disciplinato con decreto direttoriale di attuazione n. 148 del 7 aprile 2022, potranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzate a [email protected].

L’invio, potrà avvenire a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino alle ore 16:00 del 28 aprile 2023. Il bonus in commento non è da confondere con il bonus trasporti. Un beneficio che è tutt’altra cosa e destinato ai privati.