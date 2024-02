Senza patente si può guidare un’auto. Serve il patentino e si può impugnare il volante delle c.d. macchinette. Sono le auto 50cc. Ma ci sono anche quelle macchinette elettriche tipo la Topolino, la microcar elettrica per la città prodotta e commercializzata dalla Fiat.

Molto semplice da guidare, grazie al cambio automatico e 3 semplici pulsanti e due pedali, uno per accelerare ed uno per frenare. Inoltre, è estremamente agile grazie alle sue dimensioni compatte e ad un raggio di sterzata più stretto.

La Fiat la presenta come “più sicura di una bicicletta e di un motorino e può essere guidata da chiunque a partire dai 14 anni grazie alla sua omologazione come quadriciclo. Dunque, non si tratta di una vera auto ma di un “quadriciclo”.

Sono previsti incentivi, al pari delle auto? Si possono avere, in altre parole, ecoincentivi anche per l’acquisto di tale mezzo di trasporto? C’è il bonus auto macchinette senza patente?

Ecobonus auto 2024

Prima di addentrarci nella possibilità di avere il bonus auto macchinette senza patente, ricordiamo che dal 23 gennaio 2024 sono partite le prenotazioni, da parte dei concessionari, dei contributi (incentivi) per l’acquisto di auto nuove a basso impatto ambientale (c.d. ecobonus auto 2024). Si tratta degli incentivi statali riconosciuti a fronte dell’acquisto di

veicoli (auto) di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6

veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, effettuati da piccole e medie imprese (società incluse), esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

ciclomotori e motocicli omologati di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici o NON elettrici.

La procedura

Per accedere agli incentivi auto di cui al paragrafo precedente, sono previste ben 4 passaggi, che coinvolgono concessionari e produttori.

prenotazione – il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma ecobonus auto procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata

erogazione – il concessionario/rivenditore riconosce all’acquirente il contributo tramite sconto sul prezzo di acquisto

rimborso – il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato

recupero – il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione.

Bonus auto macchinette senza patente, si può avere?

In dettaglio:

Ebbene, il bonus auto macchinette senza patente c’è. Il veicolo, come detto, si configura come un quadriciclo. Quindi, rientra nella categoria “Le”. L’importo dell’aiuto varia a seconda che a fronte dell’acquisto sia rottamato o meno il vecchio veicolo e a seconda che il veicolo acquistato sia elettrico o non elettrico. In dettaglio, laddove elettrico:

se c’è rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3, il bonus macchinette senza patente è pari 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro (IVA esclusa)

sin assenza di rottamazione, l’incentivo è pari al 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo 3.000 euro (IVA esclusa).

Se, invece, si tratta di acquisto di veicolo NON elettrico, il bonus auto macchinette senza patente esiste solo in caso di rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3. In tal caso l’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 2.500 euro (IVA esclusa). È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.

Si tenga presente che l’incentivo statale è valido solo per immatricolazioni effettuate in Italia. Per immatricolazioni estere tale contributo non è valido. Ai fini del riconoscimento del contributo Ecobonus, i ciclomotori devono rispettare quanto previsto dalla riforma della legge del Codice della strada (Legge 120/10) ossia devono essere muniti del certificato di circolazione e della targa.

Riassumendo