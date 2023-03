Bonus asilo nido, si può avere anche per la ludoteca?

Mio figlio frequenta l’asilo pubblico e pago regolarmente la retta mensile. Oltre all’asilo frequenta anche una ludoteca alla quale pago altra quota mensile. Ora dovrei fare domanda all’INPS per il bonus asilo nido 2023 e sono a chiedere se nella richiesta posso inserire anche la retta della ludoteca oppure per tale quota non è previsto alcun rimborso?

Continuano a giungere in redazione quesiti sul bonus asilo nido 2023, la cui piattaforma per la richiesta si è aperta qualche giorno fa. Il beneficio, ricordiamo, si sostanzia in un rimborso erogato dall’INPS a fronte delle rette pagate dai genitori per la frequenza dell’asilo (privato o pubblico) dei figli da 0 a 36 mesi.

Il rimborso può essere per un massimo di 11 mensilità (da gennaio a dicembre).

Come chiedere il bonus asilo nido

Per avere il bonus nido 2023 occorre fare richiesta all’INPS. La domanda deve farla il genitore che effettivamente paga la retta.

E se alcune rette sono pagate da un genitore e altre rette dall’altro genitore, allora ognuno di loro farà una distinta richiesta a cui ciascuno allegherà le proprie quote pagate.

La domanda si fa con una delle due seguenti modalità:

tramite portale web dell’IINPS, utilizzando gli appositi servizi ed accedendovi con credenziali SPID, CIE o CNS

oppure rivolgendosi ad Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Quanto spetta

L’importo bonus asilo nido 2023 spettante, come per gli altri anni, dipende dal valore ISEE (minorenni) ed è pari a:

un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;

(dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

(dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Bonus asilo nido, cos’è escluso

Venendo al quesito del nostro lettore, l’INPS nel Messaggio n. 889 del 2 marzo 2023 ha specificato che il bonus asilo nido non spetta per il pagamento di servizi integrativi come, ad esempio:

ludoteche

spazi gioco

pre-scuola

ecc.).

Inoltre, il rimborso non può mai eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico del genitore.