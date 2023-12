La pandemia da Covid-19, ormai alle spalle, ha colpito pesantemente il settore turistico, costringendo molte imprese a cercare sostegno attraverso gli aiuti di Stato. Tuttavia, per garantire la corretta erogazione di tali fondi, il Ministero del Turismo ha stabilito una procedura di autocertificazione che i beneficiari devono seguire attentamente.

In particolare, è fondamentale per i beneficiari rispettare i limiti di aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020. La normativa stabilisce i massimali previsti per dette misure di sostegno in risposta all’emergenza da Covid-19.

A causa di ciò, i beneficiari dei contributi e crediti d’imposta sono chiamati a presentare un’autocertificazione al Ministero del Turismo. Questo documento serve, quindi, a verificare che le condizioni previste per la concessione degli aiuti siano rispettate e a consentire il recupero di eventuali fondi versati in eccesso rispetto ai limiti, che ammontano a 2,3 milioni di euro per impresa.

Autocertificazione entro il 31 dicembre 2023

La presentazione dell’autocertificazione aiuti di Stato deve avvenire entro il 31 dicembre 2023. Una scadenza che interessa, quindi, specificamente, ad esempio:

le agenzie di viaggio

i tour operator

gli alberghi

gli accompagnatori turistici

i musei,

i siti archeologici

e altri soggetti che hanno usufruito dell’agevolazione.

Nel caso in cui siano stati, invece, ricevuti fondi in eccesso, la restituzione deve essere effettuata entro il 30 giugno 2024, senza applicazione di sanzioni.

Aiuti di Stato, le FAQ del Ministero

L’invio dell’autocertificazione avviene attraverso il sito ufficiale del Ministero del Turismo, all’indirizzo istanze.ministeroturismo.gov.it.

Il titolare o il rappresentante legale può accedere utilizzando le credenziali SPID o tramite la Carta d’Identità Elettronica (CIE). È necessario allegare il modulo compilato e firmato digitalmente. Dopo l’inoltro, il sistema rilascia una ricevuta di ricezione.

Lo stesso Ministero del Turismo ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale una serie di FAQ sugli aiuti di Stato.

Queste rispondono a domande comuni riguardo, ad esempio, l’accesso alla piattaforma, chi deve presentare l’autocertificazione e come convalidare il documento prima dell’invio.

Ricordiamo, infine, che le modalità applicative dell’autocertificazione aiuti di Stato sono contenute nel Provvedimento 15 novembre 2023. Quelle per il riversamento degli aiuti di Stato nel DM 21 settembre 2023.

Riassumendo