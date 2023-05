Auto acquistata con le agevolazioni 104: si può rivendere?

Per l’acquisto auto disabili (titolari 104) la legge riconosce una serie di agevolazioni fiscali. Ci riferiamo in particolare a:

detrazione IRPEF 19% sulla spesa di acquisto

IVA al 4%

esenzione bollo auto.

I benefici spettano sia nel caso in cui l’acquisto è fatto dal disabile stesso sia nel caso di acquisto fatto dalla persona a cui il disabile è fiscalmente a carico.

Ma cosa succede se poi si rivende il veicolo? Le agevolazioni sono perse e bisogna restituirle allo Stato?

Agevolazioni fiscali auto disabili, a chi e per quali veicoli

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto auto disabili spettano, dunque, nel caso di soggetti titolari di 104. Ossia a:

non vedenti e sordi

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Deve trattarsi di veicoli aventi cilindrata:

fino a 2 mila centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido

se con motore a benzina o ibrido fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido

se con motore diesel o ibrido con potenza 150 kw se con motore elettrico.

Il beneficio è come i mondiali di calcio, ogni 4 anni

Una volta acquistato il veicolo con i benefici della legge 104 nulla impedisce la rivendita. La vendita del veicolo non fa perdere nemmeno i benefici già goduti.

Attenzione, tuttavia, al fatto che se si vende il veicolo nei primi 4 anni dall’acquisto, poi non si può acquistarne un altro per avere gli stessi benefici se non passa un certo tempo.

Questo perché, la legge dice che i benefici fisali per l’acquisto auto disabili spettano una sola volta (ossia per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).

Se quindi, oggi si acquista un veicolo con la 104 e poi il prossimo anno si vende questo veicolo, occorre aspettare che passino i 4 anni dall’acquisto per poter comprare un nuovo veicolo con la 104. Ad ogni modo, è ammesso riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.

Trascorsi almeno 4 anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo (guida agevolazioni fiscali disabili dell’Agenzia Entrate).

Esempio Tizio acquista nel 2023 un’auto disabili con agevolazione 104. Questi, nel 2025 vende il veicolo. I benefici già goduti NON sono persi. Tuttavia, in questo caso per acquistare una nuova auto con la 104 deve aspettare almeno 4 anni a partire dal 2023.

In pratica ogni 4 anni si può acquistare un’auto disabili con le relative agevolazioni.