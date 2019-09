Assunzioni Swiss Airlines: si cercano 700 persone tra piloti e assistenti di volo

Nuove offerte di lavoro nel settore delle compagnie aeree per chi sogna di avviare una carriera come hostess e steward. Ad annunciare un nuovo imponente piano è stata Swiss Airline, la compagnia di bandiera svizzera che assumerà 700 persone entro il 2020. Anche Blue Panorama Airlines ha aperto delle selezioni in Italia.

Assunzioni Swiss per 700 piloti e assistenti di volo

Da quello che si apprende Swiss assumerà 700 persone tra Piloti e Assistenti di volo grazie ad un piano assunzioni che dovrebbe terminare nel 2020 e chi si accompagna al debutto di due nuovi aeromobili Boeing 777 per voli a lungo raggio, che prevedono, appunto, il reclutamento di nuovo personale.

Come candidarsi e requisiti richiesti

Nel dettaglio, la compagnia aerea assumerà 500 assistenti di volo e 50 piloti a cui si aggiungeranno altri 180 posti per piloti entro il 2021.

Alla pagina dedicata alle carriere è possibile prendere visione di tutte le offerte di lavoro attive ed effettuare direttamente la candidatura tramite il portale indicato.

In questo momento sono anche aperte le iscrizioni per assistenti di volo per la base di Zurigo per cui sono anche organizzati dei recruiting day. Per partecipare occorre possedere i seguenti requisiti:

-almeno 18 anni di età

-cittadinanza svizzera o dell’UE

-ottima conoscenza inglese, tedesco e altre lingue tra cui italiano, francese o spagnolo

-altezza minima di 158 cm e corporatura proporzionata

-assenza di tatuaggi e piercing visibili con l’uniforme

-Diploma IFP o certificato di scuola secondaria superiore

-capacità natatorie

Anche in questo caso tutte le offerte di lavoro si possono trovare alla pagina https://www.swiss.com/corporate/EN/careers/job-vacancies

Assunzioni Blue Panorama Airlines, giornata di reclutamento in Lombardia

Anche Blue Panorama Airlines assume assistenti di volo e per questo ha organizzato una giornata di reclutamento in Lombardia per 50 candidati che aspirano a diventare Assistente di Volo certificato. La giornata di reclutamento è prevista a Milano il 24 settembre. Per partecipare occorre avere la cittadinanza italiana o straniera, conoscenza lingua italiana, Cabin Crew Attestation, passaporto, un anno di esperienza come assistente di volo, disponibilità ai trasferimenti, ottima conoscenza inglese.

Gli interessati a partecipare dovranno presentarsi dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso l’Hotel Berna Tower Via Napo Torriani n. 17 a Milano. Maggiori informazioni sull’open day si trovano alla pagina seguente.

