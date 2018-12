Assunzioni Noventa Design Outlet e Carpisa: tante offerte di lavoro in arrivo, una panoramica

Nuove opportunità di lavoro nel settore delle vendite e abbigliamento. A cercare personale sono il Gruppo McArthurGlen per il Noventa Design Outlet e la nota azienda Carpisa. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come inviare la candidatura.

Noventa Design Outlet: 170 posti di lavoro in arrivo

Grazie ad un progetto di ampliamento da parte del Gruppo McArthurGlen nel 2019, sono previste 170 assunzioni nel Noventa Designer Outlet che si trova in Veneto. L’anno prossimo saranno aperti dei nuovi negozi e questo determinerà la necessità di puntare a nuova forza lavoro. La notizia è stata riportata da alcune testate che parlano di importanti lavori di ampliamento entro il 2019. Saranno aperti una decina di nuovi negozi per cui sarà necessario assumere nuovo personale. Nel dettaglio si parla di un investimento di circa 25 milioni di Euro per ampliare la superficie del mall, che soltanto nell’ultimo anno ha registrato 4 milioni di visitatori. Attualmente non sono state ancora annunciate quali saranno le figure ricercate ma quasi certamente saranno commessi, addetti vendita e altre figure legate al retail e al settore con il requisito fondamentale della conoscenza della lingua inglese considerando che molti visitatori sono stranieri. Attualmente l’outlet conta di 1300 dipendenti.

Di recente avevamo visto che erano aperte delle posizioni di lavoro anche in altri mall del gruppo McArthurGlen: a Barberino Designer Outlet (Firenze), Castel Romano Designer Outlet (Roma), La Reggia Designer Outlet (Caserta) e Serravalle Designer Outlet (Alessandria). Alla pagina dedicate alle carriere del gruppo è possibile visionare tutte le posizioni aperte e candidarsi se in possesso dei requisiti necessari.

Carpisa lavora con noi, posizioni aperte

Anche Carpisa, la nota azienda di borse e accessori con sede a Nola sta cercando personale. Nella sede centrale lavorano 150 dipendenti e conta altri 500 nei vari punti vendita italiani. In questo momento si cercano le seguenti figure:

-addetti vendita ad Albenga (SV), Roma, Conegliano (Treviso), Arese, Firenze, Udine, Ravenna, Verona. Per questa posizione si richiede la conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni, nei week end e festivi, precedente esperienza nel settore vendite e capacità comunicative

-visual merchandiser con almeno 3 o 5 anni di esperienza in ruolo analogo, conoscenza inglese e disponibilità a trasferte

– stagisti per laboratorio artigiano a Nola. Questa posizione si rivolge a giovani con diploma che vogliono intraprendere questo percorso e hanno passione per il settore della pelletteria. È richiesta la conoscenza di Office, Illustrator e Photoshop

-store manager e area manager. Carpisa cerca anche degli store manager con conoscenza fluente della lingua inglese, esperienza, disponibilità a lavorare su turni, nei week end e festivi e capacità di garantire uno standard elevato. Per l’area manager, invece, si cercano candidati con un’esperienza di almeno 5 anni e ottime doti relazionali. Tutte le offerte lavoro di Carpisa si trovano alla pagina lavoro e carriere.

