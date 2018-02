Assunzioni Mediaset 2018: info casting e nuove offerte di lavoro, come candidarsi

Anche Mediaset offre nuove opportunità di lavoro. La celebre azienda che fa capo alle reti tv Canale 5, Italia 1, Retequattro, Boing, Cartoonito, Iris, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, Top Crime, R101TV, Tgcom24, Telecinco e Cuatro nonché Mediaset Premium e Premium Play cerca nuove figure da inserire nel mondo dello spettacolo. Andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le posizioni aperte.

Mediaset lavora con noi, casting e come inviare la propria candidatura

Nella sezione Mediaset Lavora con noi è possibile di volta in volta inviare la propria candidatura per chi è interessato a lavorare nell’azienda. Sono tante le figure ricercate come personale di supporto alla produzione dei programmi, redazioni, produzioni etc etc. Attualmente invece Mediaset è alla ricerca di figure interessate alla carriera televisiva. Sono aperte le candidature per Modelli e Modelle, attori e attrici e figuranti ma anche per Supercinema, una rubrica dedicata al mondo dei film. Per questa posizione si cercano ragazzi di età compresa tra 18 e 30 anni. Tra i requisiti necessari c’è la residenza in Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana o Campania, bella presenza, capacità di stare davanti alle telecamere e di poter condurre un programma. La candidatura va inviata entro il 20 febbraio usando l’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Sempre con Mediaset sono aperti i casting per prendere parte ad alcuni programmi tv di Canale 5, Rete 4 e Italia Uno come Tù Sí Que Vales, Matrix, The Wall, SOS Gabibbo, Quinta Colonna, Quarto Grado, La settima porta, Il padre della sposa e tanti altri. Oltre che come pubblico ci si può candidare per diventare protagonisti dei più celebri programmi Mediaset come il già citato Tù Sí Que Vales per la ricerca di nuovi talenti.

Per poter partecipare ai vari casting di Canale 5 è necessario collegarsi alla pagina Lavoro e Carriere oppure candidarsi direttamente per i provini inerenti i programmi tv citati. In tal senso i link da prendere come riferimento sono:

