Assunzioni Atac Roma per 147 Operai Qualificati: requisiti e scadenza

Nuove offerte di lavoro con Atac Roma che ha indetto una selezione per 147 Operai Qualificati che saranno assunti con varie specializzazioni. Vediamo fino a quando sarà possibile candidarsi e i requisiti necessari.

Concorso Atac Roma, posti disponibili e requisiti

Atac assume 147 Operai Qualificati a tempo determinato, le assunzioni fanno parte del piano che prevede 407 nuovi reclutamenti entro la fine del 2019.

Gli operai saranno assunti con un contratto di 24 mesi e dei posti a concorso 30 sono dedicati a candidati delle categorie protette. In particolare si cercano 36 Elettrotecnici Infrastrutture che dovranno occuparsi anche di manutenzione e gestione di apparati tra le varie mansioni, 27 Elettronici Infrastrutture e 30 Armatori ferroviari infrastrutture. Anche in questo caso le attività da svolgere saranno di manutenzione e gestione di impianti. Atac cerca anche 42 Meccanici Rotabili, 66 Elettrotecnico Rotabili, 30 Elettronico Rotabili nonché 111 Meccanici Superficie, 81 Elettrotecnico Superficie e infine 18 Carrozziere Superficie. Tra le varie attività da svolgere quelle di di smontaggio, sostituzione, riparazione e revisione di impianti, diagnosi e manutenzione di tipo meccanico etc.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per candidarsi con Atac è essenziale il possesso della patente B oltre che diploma di scuola secondaria di secondo grado, 2 anni di esperienza in attività di manutenzione di impianti elettrici, elettromeccanici etc etc, oppure licenza media e almeno 5 anni di esperienza nelle stesse attività indicate in precedenza.

Come partecipare e data di scadenza

Tra i requisiti preferenziali, il diploma di 5 anni presso un Istituto Tecnico Industriale Statale o Istituto Professionale Statale per l’Industria e Artigianato, la residenza nella provincia di Roma o regione Lazio e patente di guida D/E, patentino saldatura e FGAS.

La domanda può essere inviata entro il 24 giugno, in seguito saranno valutate le candidature e sarà creata una graduatoria. I candidati ammessi alle fasi successive dovranno affrontare dei test psicoattitudinale/tecnico e un colloquio.

La domanda va inviata a questo link https://lavoro.generazionevincente.it/ allegando i documenti previsti nel bando.

