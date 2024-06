L’Agenzia delle Entrate ha deciso di estendere gli orari del proprio call center per offrire un supporto ancora più completo ai contribuenti che devono compilare e inviare la dichiarazione dei redditi precompilata. Questo servizio di assistenza telefonica supplementare è stato reso attivo in due date specifiche cadenti eccezionalmente di sabato. Si tratta di sabato 1° giugno (già trascorso) e di sabato 15 giugno. Gli orari possibili vanno dalle 9 alle 13.

Queste aperture straordinarie sono pensate appositamente per gli utenti non professionali, in particolare coloro che non riescono a contattare l’assistenza durante i normali giorni lavorativi.

Come Funziona l’assistenza telefonica

In queste due nuove date, i cittadini hanno l’opportunità di ottenere chiarimenti, risolvere dubbi o ricevere assistenza per l’accesso e la compilazione del 730 precompilato, direttamente dai consulenti dell’Agenzia.

Durante le sessioni di assistenza telefonica, gli utenti potranno ricevere informazioni dettagliate e personalizzate. I consulenti dell’Amministrazione finanziaria sono preparati per fornire supporto su vari aspetti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata, inclusi l’accesso al sistema online, la verifica dei dati preinseriti e la procedura per l’invio della dichiarazione.

Al termine della chiamata, i contribuenti hanno la possibilità di esprimere il loro grado di soddisfazione attraverso un breve sondaggio. Questo feedback può essere positivo, sufficiente o insoddisfacente. In caso di giudizio negativo, gli utenti possono specificare le ragioni della loro insoddisfazione. Questo sondaggio è anonimo e non è collegato né al singolo contribuente né al consulente che ha fornito l’assistenza.

Assistenza 730 precompilato: i vantaggi dell’apertura straordinaria

Per accedere al servizio di assistenza della precompilata 2024, i cittadini possono utilizzare i seguenti numeri di telefono:

numero verde da rete fissa: 800.90.96.96

da cellulare: 06 97617689 (costo variabile in base al piano tariffario del proprio operatore)

dall’estero: 0039 0645470468 (servizio in lingua italiana, costo a carico del chiamante).

L’ampliamento degli orari del call center rappresenta un’importante iniziativa per facilitare l’accesso ai servizi di assistenza per la compilazione del 730 precompilato.

Questa iniziativa è particolarmente utile per chi ha difficoltà a ottenere supporto durante la settimana, offrendo un’alternativa comoda e accessibile per risolvere eventuali problemi o dubbi relativi alla dichiarazione dei redditi.

Per ottimizzare il tempo durante la chiamata, è consigliabile avere a portata di mano tutti i documenti necessari, come il codice fiscale, i dati anagrafici e le informazioni riguardanti i redditi dell’anno precedente. In questo modo, i consulenti potranno fornire un’assistenza più efficiente e mirata.

Il sistema di valutazione al termine della chiamata è uno strumento fondamentale per migliorare continuamente la qualità del servizio offerto. Le opinioni dei contribuenti permettono all’Agenzia delle Entrate di identificare eventuali aree di miglioramento e di implementare nuove soluzioni per rendere il supporto telefonico sempre più efficace e rispondente alle esigenze degli utenti.

