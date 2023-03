“Da un particolare punto di vista il contrario del gioco d’azzardo consiste nel sottoscrivere un’assicurazione: così facendo infatti ci si sottrae al rischio aleatorio in cambio di un premio, mentre l’assicuratore ha effettivamente la posizione del giocatore, accollandosi il rischio aleatorio in cambio di una quantità fissata“, scrive Domenico Costantini.

L’assicurazione, in effetti, si rivela essere utile in diverse circostanze. Questo perché permette di tutelarsi contro il rischio di eventuali danni causati a terzi o a se stessi, a seconda del tipo di contratto stipulato. Tra le forme di assicurazione più utilizzate si annovera senz’ombra di dubbio quella per l’auto. Si tratta, d’altronde, di un requisito indispensabile per poter circolare con la propria vettura su strada.

Obbligatoria per legge, proprio la polizza Rc auto si rivela essere una delle spese che pesano maggiormente sulle tasche delle famiglie italiane. Per questo motivo è bene farsi rilasciare più preventivi dalle varie compagnie, in modo tale da poter optare per la soluzione più conveniente.

Come sapere se la tua assicurazione auto applica sconti con la 104

A proposito dell’assicurazione auto, è bene sapere che non esiste alcuna norma che preveda delle agevolazioni sull’assicurazione auto a favore dei titolari di Legge 104. Quest’ultimi non hanno nemmeno diritto ad alcuna detrazione ai fini Irpef sul premio assicurativo. Vi sono, però, delle compagnie di assicurazione che propongono degli sconti sulle polizze auto destinate proprio ai disabili. Tali sconti oscillano di solito dal 15 al 30% e riguardano anche alcune garanzie aggiuntive come ad esempio furto e incendio.

Entrando nei dettagli è bene sapere che la maggior parte delle agenzie di assicurazione che offrono degli sconti ai titolari di Legge 104 sono in genere convenzionate con A.n.d.i, ovvero l’Associazione Nazionale Disabili Italiani.

“La Toro assicurazioni offre uno sconto del 15% per polizze rc per auto modificate e adattate alla guida del disabile e intestate al disabile. Per i disabili associati all’A.n.d.i., inoltre, sono attive una serie di convenzioni che consentono non solo di usufruire di particolari servizi di assistenza in caso di necessità (convenzioni per soccorso stradale, sostituzione pneumatici forati, montaggio catene da neve, rientro passeggeri), ma anche sconti sul premio dell’assicurazione rc auto, furto e incendio auto, infortuni. Attualmente l’A.n.d.i. ha attivato convenzioni con Aurora Assicurazioni, Cattolica assicurazioni e Allianz Ras”.

Al fine di poter beneficiare di tali sconti è necessario che la polizza riguardi un veicolo di proprietà del disabile. Ma non solo, devono essere state apportate delle modifiche al mezzo al fine di consentirne l’utilizzo da parte della persona disabile o facilitare il trasporto. Ebbene, proprio come si legge sul sito dell’A.n.d.i.

In ogni caso, per sapere se si ha diritto o meno allo sconto bisogna rivolgersi direttamente all’agenzia assicurativa che potrà fornire informazioni dettagliate in merito.