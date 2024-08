Ormai l’Assegno di Inclusione è entrato a pieno titolo nel novero delle prestazioni assistenziali e dei sussidi liquidati in Italia. Da gennaio 2024, infatti, sono tantissimi i contribuenti e le famiglie che già beneficiano del sussidio. Questi soggetti aspettano il 27 del mese per ricevere quanto gli spetta, tramite la classica ricarica sulla card ADI. Parliamo della carta azzurra che i beneficiari dell’ADI hanno ritirato presso le Poste, proprio come facevano fino al 2023 con il Reddito di Cittadinanza (che in quel caso era la carta gialla RDC).

Il calendario dei pagamenti mensili dell’ADI è ormai definitivo ed è stato reso pubblico sia dall’INPS che dal Ministero del Lavoro. Dunque, per l’ADI di agosto, bisognerà aspettare il 27 del mese come sempre?

La domanda è comune a tanti beneficiari del sussidio. Una nostra lettrice, infatti, ci chiede proprio questo:

“Salve, sono una beneficiaria dell’ADI e prendo 500 euro al mese di sussidio. Sono beneficiaria da febbraio 2024 e mi domandavo se fosse vera la voce che, per il corrente mese, visto che arriva il Ferragosto, l’INPS pagherà la mensilità del mese in anticipo. Potrebbe essere vero, come ho visto su Internet, che la ricarica di agosto arriverà il 14?”

Assegno di Inclusione di agosto: pagamento prima di Ferragosto, ecco chi non deve aspettare il giorno 27

La data di pagamento dell’Assegno di Inclusione, essendo un sussidio contro la povertà e la principale fonte di sostentamento per molti singoli e famiglie, è di grande interesse per molti cittadini. Ecco perché dobbiamo chiarire il calendario corretto del pagamento del sussidio mese dopo mese.

Infatti, l’INPS ogni mese pubblica una comunicazione ufficiale con le date di pagamento di molte erogazioni, non solo dell’ADI. Tra queste ci sono le pensioni, l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, la Naspi e così via. Le date di accredito dell’ADI non hanno subito cambiamenti rispetto ai mesi precedenti.

Pertanto, iniziamo col dire che è inutile aspettarsi anticipi pre-ferragostani. L’assegno di Inclusione ad agosto non prevede differenze rispetto al solito. Tramite la card ADI, l’INPS erogherà il sussidio ai beneficiari verso la fine di agosto, come sempre.

Ecco le date di accredito delle ricariche per l’Assegno di Inclusione di agosto

Nello specifico, l’INPS chiarisce sul portale istituzionale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che le ricariche ordinarie della Carta di Inclusione per agosto saranno effettuate con le cifre spettanti il 26, il 27 o il 28. Lo stesso calendario è valido per ciascun mese dell’anno. Probabilmente, martedì 27 agosto sarà il giorno deputato all’incasso per quanto riguarda la mensilità di agosto. Nulla di ufficiale, poiché la regola è quella citata, ovvero tra il 26 e il 28.

Il sospetto che si concluda il 27 è lecito perché, essendo il 25 agosto una domenica, le lavorazioni inizieranno senz’altro il 26 e quindi i fondi materialmente arriveranno il 27 agosto o al più il 28 agosto. Questo non vuol dire che le voci che parlano di una ricarica anticipata prima di Ferragosto o immediatamente dopo siano false informazioni. Ci saranno diversi beneficiari che andranno alla cassa prima.

Per i neo beneficiari pagamento prima di Ferragosto

Prima, parlando delle ricariche del 26, 27 o 28 agosto, abbiamo sottolineato che si tratta delle date di accredito delle ricariche che l’INPS considera ordinarie. Ciò significa che sono le ricariche dei beneficiari che ricevono già il sussidio da almeno un mese. Le ricariche per i nuovi beneficiari, invece, probabilmente arriveranno prima. Anche in questo caso, nulla di nuovo, poiché si parla delle date di accredito previste da tempo dall’INPS e pubblicate sul portale dell’Istituto Previdenziale.

Come accaduto anche con le altre mensilità, chi ad agosto riceve il primo pagamento per una domanda ADI presentata da poco, dovrebbe ricevere la ricarica il 14 agosto.

Prima di Ferragosto, quindi. Questo perché le lavorazioni delle ricariche, da cui poi partono le disposizioni di pagamento dell’INPS, potrebbero iniziare lunedì 12 agosto. In tal modo, i pagamenti saranno completati prima di giovedì 15 agosto, che essendo un giorno festivo e rosso in calendario, non è utilizzabile.

Ecco perché si pensa che probabilmente sarà proprio il 14 (o al massimo venerdì 16 agosto) il giorno di incasso della prima ricarica dei nuovi beneficiari dell’ADI.