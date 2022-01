Andare in pensione o continuare a lavorare? Come si calcola l’importo spettante in base all’età

Laddove si vuole conoscere il calcolo pensione che presumibilmente si riuscirà a percepire al termine della propria attività lavorativa, oltre a potersi rivolgere a enti di patronato specializzati in ciò, è possibile anche farlo attraverso l’INPS stesso, ossia l’istituto nazionale di previdenza sociale nelle cui casse sono finiti contributi versati dal cittadino durante i suoi anni di lavoro.

Sulla base della normativa vigente, il calcolo si basa su tre elementi fondamentali, ossia:

età

storia lavorativa

retribuzione/reddito.

Come accedere al servizio INPS per il calcolo pensione

L’INPS mette a disposizione degli italiani, gratuitamente, il servizio “La mia pensione futura: simulazione della propria pensione”. L’accesso può avvenire con credenziali:

SPID

CIE (carta identità elettronica)

CNS (carta nazionale servizi).

Il servizio è molto utile per chi è prossimo alla pensione o che ha i requisiti per una pensione anticipata. In questo modo potrà valutare se conviene continuare a lavorare oppure smettere.

Da cosa dipende il risultato

Accedendo al servizio per il calcolo pensione dell’INPS, l’istituto ricorda quelli che sono i fattori da cui dipenderà l’assegno pensionistico che si andrà a percepire nel futuro. In dettaglio:

età in cui il lavoratore decide di interrompere la propria attività lavorativa dopo aver conseguito i requisiti minimi per la pensione

andamento delle proprie retribuzioni

continuità dei versamenti contributivi

andamento complessivo dell’economia del Paese, fotografato dal PIL (Prodotto interno lordo), il cui andamento influenzerà ad esempio il coefficiente di rivalutazione del tuo montante contributivo

la longevità dei cittadini del nostro Paese (l’aumento dell’aspettativa di vita potrà modificare il tempo in cui si raggiungeranno i requisiti anagrafici per il pensionamento).

L’istituto specifica anche che la simulazione non ha alcun valore certificativo.

Il calcolo pensione che si fa è basato sui dati presenti negli archivi INPS, che riguardano la propria carriera di lavoro e i contributi versati, e su una proiezione dei periodi contributivi per maturare il diritto al trattamento pensionistico.

