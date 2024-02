È attivo il fondo perduto ristoranti e pasticcerie. Risorse complessive per 76 milioni di euro destinate al sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. In dettaglio due sono le agevolazioni previste:

il contributo denominato “Giovani diplomati” (risorse complessive per 20 milioni di euro)

il contributo denominato “Macchinari e beni strumentali” (risorse complessive per 56 milioni di euro).

Il primo finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Il secondo finanzia, invece, l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli.

Fondo perduto ristoranti e pasticcerie: i destinatari

Entrambi gli incentivi sono rivolti a imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) e quelle operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca).

Per la ristorazione, è necessario che l’impresa sia costituita e iscritta come attiva nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbia acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

Anche per gelaterie e pasticcerie vale la stessa cosa. L’unica cosa che cambia è la percentuale dei prodotti certificati e biologici. Invece del 25% è richiesto almeno il 5%.

Importo e spese ammesse

Il beneficio si sostanzia in un fondo perduto. In particolare, il fondo perduto giovani diplomati non superiore a 30.000 euro, è fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Inoltre, quest’ultimo non deve aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età.

Anche il fondo perduto macchinari e beni strumentali non è superiore a 30.000 euro e spetta fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili riferite all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa.

nuovi di fabbrica, organici e funzionali

acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa beneficiaria

mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

Tali beni devono essere:

Le spese devono essere interamente sostenute e pagate dall’impresa entro 8 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo.

Fondo perduto ristoranti e pasticcerie: come e quando fare domanda

Per entrambi ci contributi a fondo perduto ristoranti e pasticcerie non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione domanda.

Quest’ultima si presenta a Invitalia tramite l’apposita procedura web a cui si accede con credenziali SPID, CNS, CIE. Serve disporre di una firma digitale e della PEC.

La finestra temporale si aprirà alle ore 10 del 1° marzo 2024 e si chiuderà alle ore 10 del 30 aprile 2024.

Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. Quindi, meglio affrettarsi e farsi trovare pronti all’apertura della procedura.

