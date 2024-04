Nel panorama fiscale italiano si apre un nuovo capitolo nel 2024, grazie all’introduzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una rivoluzionaria modalità di presentazione del modello 730. Questa nuova procedura, definita “730 semplificato”, promette di trasformare l’interazione tra contribuenti e Fisco, rendendola più accessibile, intuitiva e meno onerosa in termini di tempo e risorse.

La modalità semplificata, disponibile da aprile 2024, è progettata per guidare passo dopo passo i contribuenti – in particolare pensionati e lavoratori dipendenti – attraverso un questionario che automatizza la compilazione della dichiarazione precompilata, eliminando la necessità di navigare tra codici tributo e istruzioni complesse.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione e semplificazione dei servizi pubblici, mirando a ridurre il divario tra cittadini e amministrazioni e a incoraggiare un approccio più autonomo e informato alla gestione fiscale personale.

Da quando sarà disponibile

Nel dettaglio, il “730 semplificato” rappresenta una vera e propria svolta per milioni di contribuenti italiani che, fino ad ora, hanno affrontato difficoltà e incertezze nel compilare la dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente annunciato che, a partire dal 30 aprile 2024, sarà attiva una nuova modalità sperimentale per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730. Questo percorso guidato e semplificato è frutto di un’innovazione che mira a facilitare il compito ai contribuenti, specialmente a coloro che non hanno dimestichezza con le procedure burocratiche o che, per vari motivi, si trovano in difficoltà nel gestire autonomamente la dichiarazione precompilata.

Il 730 semplificato si affianca e non sostituisce il 730 precompilato (ordinario). Ma rispetto a quest’ultimo presenterà vantaggi di non poco conto.

730 semplificato: addio stresso con il questionario

Il cuore del 730 semplificato risiede in un sistema intuitivo basato su un questionario, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione del contribuente le informazioni già in suo possesso, in modo chiaro e accessibile.

Questo significa che non sarà più necessario per i contribuenti verificare i dati e i codici proposti, né consultare le complesse istruzioni del modello o memorizzare i codici tributo.

Cose che, avvengono nel 730 precompilato “ordinario”.

Invece, grazie alla nuova semplificata, i contribuenti saranno guidati in un percorso che, attraverso domande semplici e un linguaggio privo di tecnicismi, permette di confermare o modificare i dati relativi al reddito, alle spese mediche e alle detrazioni con facilità. Le modifiche apportate saranno automaticamente riportate nei campi corrispondenti del Modello 730/2024, semplificando notevolmente l’intero processo.

Si ribadisce che il 730 semplificato, almeno per ora, è alternativo al 730 precompilato e al 730 ordinario. Quindi, il contribuente avrà piena libertà di scegliere quale modalità utilizzare. Il lancio del “730 semplificato” segna certamente un importante passo avanti nella digitalizzazione e nella semplificazione dei servizi fiscali in Italia.

Si attende, tuttavia, ancora l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia Entrate con cui si andranno a definire le modalità operative della novità. Quindi, accesso da parte del contribuente o dell’intermediario incaricato e come procedere nell’utilizzo del servizio.

Riassumendo