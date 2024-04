Il Modello 730 rappresenta un adempimento fondamentale per molti contribuenti italiani, che ogni anno si trovano a dover dichiarare i propri redditi.

La scelta di affidarsi a un centro di assistenza fiscale (CAF), a un patronato, a un commercialista, o di optare per una soluzione online come quella offerta da 730 precompilato, è motivata dalla ricerca di supporto nella compilazione e presentazione di tale dichiarazione. La domanda che molti si pongono è: “Quanto costa fare il Modello 730 al CAF nel 2024?

La risposta è variabile e dipende da diversi fattori.

Il costo del servizio è variabile

Diciamo subito che la dichiarazione è a costo zero se il contribuente decide per il fai da te. Quindi, utilizzare lui stesso il precompilato senza rivolgersi ad operatori specializzati del settore. In tal caso, tuttavia, bisogna fare i conti con il rischio di poter commettere degli errori se non si è davvero addentrati e padroni della materia fiscale.

Diversi sono i fattori che possono influenzare i costi del Modello 730/2024 per un contribuente che decidere di rivolgersi ad un CAF. Si tratta dei seguenti:

situazione fiscale del contribuente : questo aspetto include l’analisi complessiva delle finanze personali del contribuente, che può variare considerevolmente da un caso all’altro;

: questo aspetto include l’analisi complessiva delle finanze personali del contribuente, che può variare considerevolmente da un caso all’altro; modalità di presentazione : che si tratti di una presentazione fisica presso un ufficio o di una procedura online, ogni modalità può influenzare il costo finale;

: che si tratti di una presentazione fisica presso un ufficio o di una procedura online, ogni modalità può influenzare il costo finale; reddito totale dichiarato : più elevato è il reddito, più complessa può risultare la dichiarazione, influenzando così il costo del servizio;

: più elevato è il reddito, più complessa può risultare la dichiarazione, influenzando così il costo del servizio; complessità della situazione finanziaria : include vari aspetti come il numero di datori di lavoro, la tipologia e il numero di immobili posseduti, e le spese sostenute nel corso dell’anno;

: include vari aspetti come il numero di datori di lavoro, la tipologia e il numero di immobili posseduti, e le spese sostenute nel corso dell’anno; costi aggiuntivi : questi possono includere la tassa di iscrizione al CAF o al patronato e le spese legate alla specifica categoria professionale del contribuente;

: questi possono includere la tassa di iscrizione al CAF o al patronato e le spese legate alla specifica categoria professionale del contribuente; località di residenza: generalmente, nei paesi più piccoli i costi tendono ad essere inferiori rispetto a quelli delle grandi città.

Dichiarazione redditi 2024, il costo del 730 al CAF

Optare per il supporto di un CAF anche nel 730 precompilato fai da te, significa avvalersi di una consulenza completa e dettagliata.

Che sia precompilato o ordinario, dopo un colloquio iniziale per definire la situazione fiscale del contribuente, il consulente richiederà una serie di documenti necessari alla compilazione della dichiarazione dei redditi. La gestione del processo sarà completamente a carico del consulente fino alla presentazione finale all’Agenzia delle Entrate.

I costi per la gestione del 730 al CAF nel 2024, come per gli anni trascorsi, dunque, possono variare notevolmente a seconda del CAF scelto, della città in cui si trova, dei servizi aggiuntivi offerti e del sindacato di appartenenza. Senza includere le quote associative, il prezzo medio per un servizio 730 standard presso i CAF si situa tra i 40 e i 60 euro. Un 730 congiunto in alcuni casi può arrivare anche in media sugli 80 euro. Stessi costi se ci si rivolge a patronati. Maggiori, invece, possono essere le spese laddove ci si rivolga a professionisti come commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.

È importante, quindi, che il contribuente valuti attentamente la propria situazione fiscale, le opzioni disponibili e i servizi offerti per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Riassumendo…