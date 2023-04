730/2023, tutte le date per contribuenti e CAF

La campagna fiscale 2023 per la dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2022, sta per cominciare. La prima data da segnare sul calendario, salvo proroghe, è il 30 aprile 2023. Da questa data, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente il Modello 730 precompilato 2023 (anno d’imposta 2022).

Se il 30 aprile 2023 è la prima data, l’ultima è il 30 novembre 2023. Ossia l’ultimo giorno per l’invio del Modello Redditi.

Il contribuente che presenta la dichiarazione redditi con il 730, può decidere di fare da sé oppure di rivolgersi a CAF o altri professionisti abilitati. O anche al proprio sostituto d’imposta se questi presta assistenza fiscale ai propri lavoratori.

Ecco di seguito un calendario completo di date da segnare per contribuenti e CAF in merito al Modello 730/2023. Si tratta di un calendario che potrebbe subire in seguito modifiche per via di eventuali proroghe a cui il legislatore è frequente.

Il calendario fiscale del contribuente per il 730/203

Il calendario fiscale del contribuente per il 730/2023 inizia, come detto, il 30 aprile 2023.

Da questa data egli potrà accedere al precompilato. Devono essere rese note ancora le date da cui si potrà accettare, modificare ed inviare.

Per chi fa il 730 con sostituto ci sono da segnare i mesi di luglio, agosto e settembre. A luglio iniziano le operazioni di conguaglio per i dipendenti (rimborso in busta paga o addebito in busta paga rispettivamente del credito IRPEF o debito IRPEF che scaturisce dal 730). Da agosto/settembre, invece, iniziano le operazioni di conguaglio per i pensionati.

Chi, invece, fa il 730 senza sostituto d’imposta, c’è il 30 giugno 2023 per il versamento del saldo 2022 e primo acconto 2023. Versamento che può essere fatto anche entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%. C’è possibilità di rateizzare (fino a novembre). Il 30 novembre 2023 scade il secondo o unico acconto 2023 (non rateizzabile).

Se dal 730 senza sostituto, invece, scaturisce un credito IRPEF, il contribuente sceglierà se lo vuole a rimborso o in compensazione. Se a rimborso, questi arriverà direttamente dall’Agenzia Entrate secondo i suoi tempi e modalità.

Altre date da non dimenticare per il contribuente

Il contribuente dovrà ricordarsi del 2 ottobre 2023 (il 30 settembre è sabato). Ultimo giorno utile per presentare il Modello 730/2023. La scadenza riguarda sia il precompilato che l’ordinario.

C’è poi il 10 ottobre 2023. Entro questa data si può comunicare al datore di lavoro o ente pensionistico (se pensionato) di voler effettuare un minore o nessun versamento del secondo acconto IRPEF e cedolare secca rispetto a quello indicato nel Modello 730/2023.

Il 25 ottobre 2023 è l’ultimo giorno per la presentazione di un Modello 730/2023 integrativo. Ossia un modello 730 che corregge quello già presentato. L’integrativo è ammesso solo laddove dalla correzione scaturisce un maggior credito e/o un minore debito rispetto a quello da correggere. O anche laddove bisogna correggere i dati del sostituto d’imposta.

Se, invece, dalla correzione viene fuori un minor credito o maggior debito, è possibile presentare un Modello Redditi Persone Fisiche correttivo nei termini (entro il 30 novembre 2023) oppure un Modello Redditi Persone Fisiche integrativo (a favore o sfavore) entro il 31 dicembre 2028.

Ricordiamo poi che anche chi può presentare il 730 (ordinario o precompilato) può decidere di non avvalersene e di presentare la propria dichiarazione redditi 2023 con il Modello Redditi. In questo caso l’ultimo giorno per la presentazione è il 30 novembre 2023. Chi salta la scadenza può inviarlo entro i 90 giorni successivi pagando una sanzione di 25 euro.

730/2023, il calendario fiscale per i CAF

I CAF a cui il contribuente si rivolge per fare il proprio Modello 730/2023, procedono all’invio telematico di tali 730 all’Agenzia Entrate. Queste le scadenze che a tal proposito i centri di assistenza fiscale devono rispettare: