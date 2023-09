730-2023 al 15 settembre. Per alcuni scadenza ravvicinata

15 settembre 2023, per alcuni il termine di invio del 730, ordinario o precompilato, non coincide con la data del 30 settembre che in realtà cadendo si sabato slitta al lunedì immediatamente successivo. La scadenza del 15 settembre riguarda Caf e professionisti ma indirettamente sono interessati i contribuenti che hanno presentato la propria dichiarazione al Caf o al commercialista entro lo scorso 31 agosto.

Vediamo quali sono nello specifico gli intrecci tra gli adempimenti del contribuente e quelli del Caf tenuto a trasmettere la dichiarazione del contribuente all’Agenzia delle entrate.

730-2023. Le scadenze

Prima di entrare nello specifico della questione, è utile richiamare le principali scadenze che caratterizzano il 730-2023, redditi 2022.

In particolare, soffermandoci sugli adempimenti o comunque sulle scadenze che riguardano i contribuenti da qui in avanti, viene fuori che entro il:

15 settembre , i contribuenti ricevono dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il pro- spetto di liquidazione Mod. 730-3 le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

, i contribuenti ricevono dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il pro- spetto di liquidazione Mod. 730-3 le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 30 settembre , presentano il 730 ordinario o precompilato;

, presentano il 730 ordinario o precompilato; 10 ottobre , comunicano eventualmente al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel prospetto di liquidazione del 730;

, comunicano eventualmente al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel prospetto di liquidazione del 730; 25 ottobre , possono presentare presentare al CAF o al professionista abilitato il 730 integrativo;

, possono presentare presentare al CAF o al professionista abilitato il 730 integrativo; 10 novembre, ricevono dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

Rispetto alle scadenze citate, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Scadenza 730 al 15 settembre. Per alcuni è ravvicinata

In premessa abbiamo accennato al fatto che per alcuni la scadenza del 730-2023 è fissata al 15 settembre.

In particolare, entro tale data i datori di lavoro che prestano assistenza fiscale, i Caf e i professionisti abilitati, devono inviare all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto 2023 (vedi pr. precedente) e i relativi prospetti di liquidazione (Modello 730-3).

Queste scadenze nello specifico sono individuare dal D.M. 164/1999.

Per quanto riguarda gli adempimenti dei Caf e dei professionisti, l’art.16 dispone che, fermo restando il termine ultimo di presentazione del modello 730 entro il 30 settembre, i professionisti e i Caf che prestano assistenza trasmettono all’Agenzia delle entrate le dichiarazione dei redditi dei contribuenti:

entro il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio

entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno

entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio

entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto

per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto entro il 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Naturalmente prima si invia la dichiarazione dei redditi prima si ricevono i rimborsi 730. Per alcuni i rimborsi 730 arriveranno a gennaio.

Riassumendo.