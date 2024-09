Per chi ha aderito alla “Rottamazione-quater” e si avvicina la scadenza della quinta rata, fissata per il 23 settembre 2024, potrebbe sorgere l’esigenza di recuperare i bollettini di pagamento, magari smarriti o non più disponibili.

La possibilità di reperire facilmente questi documenti è garantita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), che ha sviluppato una serie di strumenti digitali pensati per semplificare il processo di pagamento e gestione delle proprie pendenze fiscali.

In premessa ricordiamo che, per pagare ci sono diverse opzioni. Dal servizio “Paga on-line” ai canali telematici di banche e Poste Italiane.

Inoltre, il bollettino può essere pagato presso istituti bancari, uffici postali, ricevitorie, tabaccai e, su appuntamento, agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È anche possibile optare, se non già fatto, per la domiciliazione bancaria, con addebito diretto sul conto corrente.

La scadenza della 5° rata della rottamazione cartelle

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 108/2024, il termine per il pagamento della quinta rata è stato prorogato al 15 settembre 2024, che essendo domenica può slittare al giorno 16. Tuttavia, è importante notare che la normativa prevede una tolleranza di 5 giorni, permettendo ai contribuenti di effettuare il pagamento, senza incorrere in conseguenze, fino al 21 settembre. Poiché tale ultima data è un sabato, ne deriva che per la 5° rata rottamazione cartelle la scadenza effettiva diventa il 23 settembre 2024.

Questa flessibilità temporale permette ai contribuenti di adempiere al loro dovere fiscale senza l’ansia di dover rispettare scadenze troppo rigide, ma è fondamentale non superare tale termine, altrimenti si decade dalla sanatoria. E si decade anche se entro quella data la rata è pagata solo in parte.

Come recuperare i bollettini di pagamento online

Uno dei principali vantaggi offerti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è la possibilità di recuperare i bollettini di pagamento direttamente online. Se, per qualsiasi motivo, il contribuente non dispone più dei moduli di pagamento inviati con la “Comunicazione delle somme dovute,” può accedere al sito ufficiale di AdeR (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e, attraverso la propria area riservata, scaricare nuovamente questi documenti.

Per accedere all’area riservata è necessario utilizzare credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta entrati, è sufficiente accedere alla sezione dedicata alla “Definizione Agevolata” e selezionare la voce “Comunicazione delle somme dovute.” Qui, sarà possibile visualizzare e scaricare i bollettini relativi alle rate già scadute e quelle future, in base al piano di pagamento scelto.

Attualmente, i bollettini relativi alle prime dieci rate sono disponibili online, ma per coloro che hanno optato per una rateizzazione più lunga, fino a 18 rate, i moduli per le rate successive saranno resi disponibili man mano che le scadenze si avvicineranno.

5° rata rottamazione: richiesta bollettini senza credenziali

Un’altra opzione molto utile, per chi preferisce non accedere all’area riservata o non dispone delle credenziali necessarie, è la possibilità di richiedere i bollettini tramite un apposito form disponibile nella sezione pubblica del sito di AdeR. In questo modo, i contribuenti possono ricevere la “Comunicazione delle somme dovute” e i relativi bollettini direttamente via e-mail.

La procedura è semplice: è necessario compilare il form online e allegare una dichiarazione sostitutiva insieme a una copia del proprio documento di identità. Questo passaggio è richiesto per confermare che la richiesta è effettuata per conto proprio.

Se, invece, la richiesta viene presentata per conto di terzi, ad esempio per una società o come eredi, bisogna compilare la “Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti” e allegare i documenti specificati nel form stesso, in base alla situazione. In entrambi i casi, tutta la documentazione deve essere caricata in un unico file PDF e inviata attraverso la piattaforma.

Nonostante la crescente digitalizzazione dei servizi, molti contribuenti potrebbero preferire il supporto diretto. In questi casi, è possibile recarsi agli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ricevere assistenza e ottenere una copia dei bollettini di pagamento.

Riassumendo…

La scadenza della quinta rata rottamazione cartelle è fissata al 23 settembre 2024 (grazie ai 5 giorni di tolleranza).

I bollettini di pagamento, se smarriti, possono essere scaricati dall’area riservata del sito AdeR.

Accesso all’area riservata richiede credenziali SPID, CIE o CNS per visualizzare i moduli.

È possibile richiedere i bollettini via email tramite un form pubblico senza credenziali.

Assistenza è disponibile presso gli sportelli AdeR, previa prenotazione online.

Tuttavia, per evitare lunghe attese, è consigliabile prenotare un appuntamento tramite il sito web di AdeR, così da poter usufruire di un servizio più rapido ed efficiente.