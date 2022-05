Ottenere ben 5 anni di bollo auto gratis. Vediamo infatti a chi spetterebbe il regalo, ovverosia una lunga esenzione dal pagamento della tassa di possesso del veicolo. Ma a patto di acquistare un’auto a zero o comunque a basse emissioni di anidride carbonica (CO2).

Di regione in regione, infatti, i 5 anni di bollo auto gratis possono essere concessi al proprietario del veicolo quando la vettura è 100% ad alimentazione elettrica. Ed in certi casi pure quando la nuova vettura acquistata è ad alimentazione ibrida. Vediamo allora di approfondire il tutto. Visto che non pagare il bollo per cinque anni è proprio una bella agevolazione.

Ecco ben 5 anni di bollo auto gratis: a chi spetterebbe il regalo di regione in regione

Nel dettaglio, per capire se ci sono i 5 anni di bollo auto gratis basterà semplicemente andare online sul sito Internet della propria regione. Ovverosia, nella sezione web relativa al bollo dove sono elencati tutti i casi di esenzione ed anche di riduzione dell’importo dovuto per la tassa di possesso.

Inoltre, dopo i 5 anni di bollo auto gratis, molte regioni per le vetture a basse emissioni fanno poi pagare un importo ridotto per la tassa di possesso. Rispetto a quella standard dovuta, invece, per le motorizzazioni che sono più inquinanti.

Per la tassa di possesso c’è pure l’esenzione che è permanente, ecco dove e per chi

I 5 anni di bollo auto gratis, inoltre, si trasformano addirittura in un’esenzione permanente per il pagamento della tassa di possesso. E questo avviene in regioni come la Lombardia. Dove, per le auto che sono state immatricolate a partire dall’1 gennaio 2019, il bollo auto non si paga mai.

Se la vettura è elettrica o a idrogeno. Mentre per le auto ibride c’è loper i primi cinque anni.