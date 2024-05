Diversi sono i modi per andare in pensione nel corso del 2024. Come canta Luca Carboni con il brano Vieni a vivere con me: “Potremmo studiare il modo per vivere senza lavorare, studiare l’ora per andare al mare”.

Tante sono le persone che sperano di trovare un modo per vivere senza lavorare. Basti pensare a tutti coloro che nutrono la speranza di vincere una cifra tale da dare una svolta alla propria situazione finanziaria grazie ad esempio alla lotteria o altri giochi legali.

45 modi per andare in pensione nel 2024: panoramica completa

Molti, invece, non vedono semplicemente l’ora di poter

Per accedere al trattamento pensionistico è necessario possedere determinati requisiti anagrafici e contributivi. A tal proposito la Direzione Generale del Patronato Enasc ha individuato ben 45 modi per andare in pensione nel corso del 2024. Entrando nei dettagli, così come riportato sul sito dell’ente, si tratta dei seguenti:

“Pensione Anticipata / Sistema Misto o Retributivo

Pensione Anticipata / Sistema Contributivo anno 2023

Pensione Anticipata / Sistema Contributivo anno 2024

Pensione Anticipata in regime di totalizzazione

Pensione Anticipata in computo nella Gestione Separata

Pensione Anticipata “Quota 100”

Pensione Anticipata “Quota 102”

Pensione Anticipata Flessibile “Quota 103” anno 2023

Pensione Anticipata Flessibile “Quota 103” anno 2024

Pensione Anticipata per Lavoratori Precoci

Pensione Anzianità per lavori usuranti

Pensione Anzianità Opzione Donna

Pensione Anzianità Opzione Donna anno 2023

Pensione Anzianità Opzione Donna anno 2024

Pensione Vecchiaia / Sistema Misto o Retributivo

Pensione Vecchiaia / Sistema Contributivo anno 2023

Pensione Vecchiaia / Sistema Contributivo anno 2024

Pensione Vecchiaia in computo nella Gestione Separata

Pensione Vecchiaia per lavori usuranti

Pensione Vecchiaia in regime di totalizzazione

Pensione Vecchiaia per lavoratori privati “Non Vedenti”

Pensione Vecchiaia per il personale viaggiante

Pensione Vecchiaia Anticipata per il Fondo Speciale Minatori

Pensione Vecchiaia Anticipata per Previdenza Marinara

Pensione Vecchiaia Fondo Clero

Pensione Vecchiaia Fondo Esattoriali

Pensione Vecchiaia Fondo Gas

Pensione Vecchiaia Fondo Volo

Pensione Vecchiaia Fondo Ex-Enpals

Pensione Vecchiaia Anticipata con Almeno l’80% di Invalidità Lavorativa

Pensione Supplementare

Assegno Ordinario d’invalidità Legge 222 del 1984

Pensione Ordinaria d’inabilità Legge 222 del 1984

Trasformazione da Assegno Ordinario d’invalidità in Pensione Vecchiaia

Pensione d’inabilità ed Assegno Ordinario d’invalidità in computo in gestione separata

Pensione in Gestione Obg da Pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi

Anticipo Pensionistico / Ape Sociale anno 2023

Anticipo Pensionistico / Ape Sociale anno 2024

Anticipo Pensionistico / La R.I.T.A.

Anticipo Pensionistico / Isopensione

Anticipo Pensionistico / Il Contratto di Espansione

Anticipo Pensionistico / Ind.Comm.

Assegno Sociale / Pensione Sociale

Prestazioni agli Invalidi Civili

Pensione alle Casalinghe”.

Le misure attualmente disponibili in attesa della riforma delle pensioni

A partire dalla pensione anticipata fino ad arrivare a quella di vecchiaia, quindi, sono diverse le misure grazie alle quali poter andare in pensione nell’anno in corso.

Si resta in attesa dei prossimi movimenti del governo, invece, per sapere quali saranno i requisiti e le modalità previste per accedere a tale trattamento a partire dal 2025. Al momento, d’altronde, lo spettro del ritorno alla Legge Fornero continua ad aleggiare sulle nostre teste e si resta in attesa di capire se e quando verrà attuata la tanto attesa riforma delle pensioni. In caso di dubbi sui requisiti di accesso, comunque, si consiglia di consultare il sito dell’Inps oppure rivolgersi ad un Caf o Patronato. In questo modo è possibile sapere se si rientra in una delle casistiche poc’anzi citate e poter così ottenere il trattamento pensionistico.