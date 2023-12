Diversi i bonus e le agevolazioni a favore di famiglie e lavoratori da poter chiedere nel corso del 2024. Come canta Lorella Cuccarini: “E vola con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte vola“.

Il tempo, in effetti, sembra quasi volare. Basti pensare che siamo già giunti alla fine del 2023 e ci apprestiamo a dare il benvenuto ad un nuovo anno. Un 2024 che, si spera, possa rivelarsi positivo per tutti quanti.

30 bonus da chiedere nel 2024: agevolazioni per famiglie, lavoratori e non solo

Proprio per cercare di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi si consiglia di volgere un occhio di riguardo alle varie agevolazioni richiedibili.

Bonus Assunzioni Adi E Sfl. Consiste nell’esonero dei contributi al 100% o al 50% in caso di assunzione di percettori dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro;

Consiste nell’esonero dei contributi al 100% o al 50% in caso di assunzione di percettori dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro; Carta Della Cultura e Del Merito. Come spiegato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze: “sono state istituite la carta della cultura giovani, destinata a tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, e la carta del merito in favore dei ragazzi che hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi”. Le due carte avranno un valore pari a 500 euro ciascuna e saranno compatibili;

Come spiegato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze: “sono state istituite la carta della cultura giovani, destinata a tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, e la carta del merito in favore dei ragazzi che hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi”. Le due carte avranno un valore pari a 500 euro ciascuna e saranno compatibili; Bonus Acquisto Case Green . Chi acquista entro il 31 dicembre 2023 degli immobili di classe energetica A o B vendute da imprese costruttrici potrà beneficiare di una detrazione IVA del 50%;

. Chi acquista entro il 31 dicembre 2023 degli immobili di classe energetica A o B vendute da imprese costruttrici potrà beneficiare di una detrazione IVA del 50%; Bonus Casalinghe . Sia uomini che donne che svolgono attività in ambito domestico potranno prendere parte a dei corsi di formazione gratuiti;

. Sia uomini che donne che svolgono attività in ambito domestico potranno prendere parte a dei corsi di formazione gratuiti; Bonus Studenti Universitari Fuori Sede. Permette di ottenere una detrazione fiscale sull’affitto, fermo restando un limite massimo di spesa pari a 2.633 euro.

Bonus prorogati a tutto il 2024

Diverse, infatti, saranno le misure che verranno erogate e potranno essere richieste. Tra queste si annoverano:

Oltre alle misure finora citate, risultano prorogati per il 2024 diversi bonus per la casa.

Tra questi si annoverano il, bonus per l’eliminazione delle, ma ancheProrogati anche ile quello per i

Al fine di permettere alla famiglia di contrastare l’infrazione, inoltre, il governo ha deciso di alzare i fringe benefit e prorogare sia la Carta Risparmio che il bonus benzina da 80 euro. Stanziate risorse per rinforzare il fondo bonus asilo nido e prorogati i bonus per le bollette di luce e gas.

Tante agevolazioni per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro

Tante agevolazioni anche per il mondo del lavoro, come ad esempio il Bonus ricerca e sviluppo per il Sud, il Bonus assunzioni Ricercatori in azienda, il Bonus dipendenti pubblici contro il caro vita e il Fondo PMI creativi. Previste importanti agevolazioni per le imprese e i lavoratori che tornano in Italia.

Da non dimenticare il cosiddetto Bonus mamme. Quest’ultimo consiste in una decontribuzione a favore delle donne lavoratrici che hanno almeno due figli. Sempre in tale ambito si inserisce una super deduzione del costo del lavoro pari al 120% per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato. Tale percentuale aumenta fino al 130% in caso di assunzione di giovani fino a trent’anni, mamme, persone invalide e percettori del reddito di cittadinanza.

Tra le altre misure richiedibili nel 2024, poi, si annoverano dei bonus per chi assume disabili Under 35, persone con disturbi dello spettro autistico e Neet Under 30.